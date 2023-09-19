Як покращити якість сну: три дієві поради

UAportal підготував інформацію про три важливі речі, які потрібно зробити перед сном, щоб значно покращити його якість. Впровадивши ці практики у свій вечірній розпорядок дня, можна створити спокійну атмосферу і сприяти розслабленню перед сном.

Встановлення режиму підготовки до сну

Створення послідовного режиму підготовки до відпочинку може допомогти сигналізувати організму про те, що настав час засинати. Одна з корисних порад – встановити регулярний час відходу до сну і пробудження, навіть у вихідні дні. Заняття розслаблюючими видами діяльності перед сном, такими як читання книги, прийняття теплої ванни або виконання вправ на глибоке дихання, можуть сприяти відчуттю спокою і розслаблення.

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Обмежте час перебування перед екраном

Синє світло, яке випромінюють електронні пристрої, може порушити цикл сну та ускладнити засинання. Щоб сприяти кращому відпочинку, важливо обмежити час перебування перед екраном до сну. Рекомендується уникати використання електронних пристроїв, таких як смартфони, планшети та комп'ютери, принаймні за годину до відпочинку.

Створіть спокійне середовище для відпочинку

Середовище для відпочинку відіграє вирішальну роль у якості сну. Рекомендується забезпечити прохолоду, темряву і тишу в спальні. Використання світлонепроникних штор або маски для очей може допомогти заблокувати небажане світло. Подумайте про використання беруш, щоб приглушити будь-які звуки, що заважають вам спати. Важливо інвестувати в зручний матрац, подушки та постільну білизну, які відповідають індивідуальним потребам сну.

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