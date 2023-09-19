Как улучшить качество сна: три действенные совета

UAportal подготовил информацию о трех важных вещах, которые нужно сделать перед сном, чтобы улучшить его качество. Внедрив эти практики в свой вечерний распорядок дня, можно создать спокойную атмосферу и способствовать расслаблению перед сном.

Установка режима подготовки ко сну

Создание последовательного режима подготовки к отдыху может помочь сигнализировать организму о том, что пора засыпать. Один из полезных советов – установить регулярное время отхода ко сну и пробуждению, даже в выходные дни. Занятия расслабляющими видами деятельности перед сном, такими как чтение книги, принятие теплой ванны или выполнение упражнений на глубокое дыхание могут способствовать ощущению покоя и расслабления.

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Ограничьте время пребывания перед экраном

Синий свет, излучаемый электронными устройствами, может нарушить цикл сна и усложнить засыпание. Чтобы способствовать лучшему отдыху, важно ограничить время пребывания перед экраном до сна. Рекомендуется избегать использования электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры, по крайней мере, за час до отдыха.

Создайте спокойную среду для отдыха

Среда для отдыха играет решающую роль в качестве сна. Рекомендуется обеспечить прохладу, тьму и тишину в спальне. Использование светонепроницаемых штор или маски для глаз может помочь заблокировать нежелательный свет. Подумайте об использовании берушей, чтобы приглушить любые звуки, мешающие вам спать. Важно инвестировать в удобный матрас, подушки и постельное белье, отвечающие индивидуальным потребностям сна.

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