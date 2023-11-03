Як заснути під час стресу: корисні поради для здорового сну

UAportal підготував поради, які допоможуть краще спати. Дізнайтеся як покращити якість сну, коли ви відчуваєте стрес.

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Встановлення режиму підготовки до сну

Встановлення послідовного режиму сну може допомогти організму сигналізувати, що настав час спати, навіть коли відчуваєте стрес. Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Перед сном розслабтеся, наприклад, прийміть теплу ванну, почитайте книгу або попрактикуйте вправи на глибоке дихання.

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Покращення умов для сну

Тримайте спальню в прохолоді, темряві та тиші. Використовуйте беруші або машину з білим шумом, щоб заблокувати будь-які звуки, що заважають спати. Придбайте підтримуючий матрац і подушки, які відповідають уподобанням щодо комфорту.

Управління рівнем стресу

Регулярно займайтеся фізичними вправами, практикуйте техніки релаксації, такі як медитація або йога, і знайдіть здорові механізми подолання стресу. Уникайте вживання кофеїну, нікотину та алкоголю перед сном, оскільки вони можуть вплинути на здатність засинати і висипатися. Подумайте про те, щоб поговорити з терапевтом або консультантом, щоб розробити кращі стратегії управління стресом.

Створення заспокійливого середовища для сну

Приберіть всі електронні пристрої, які випромінюють яскраве світло, оскільки вони можуть порушити природний цикл сну. Придбайте світлонепроникні штори або маску для очей, щоб заблокувати зовнішні джерела світла. Використовуйте заспокійливі аромати, такі як лаванда, ромашка або ваніль, щоб створити спокійну атмосферу.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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