Как уснуть во время стресса: полезные советы для здорового сна

UAportal подготовил советы, которые помогут лучше спать. Узнайте, как улучшить качество сна, когда вы испытываете стресс.

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Установка режима подготовки ко сну

Установка последовательного режима сна может помочь организму сигнализировать, что пора спать, даже когда испытываете стресс. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Перед сном расслабьтесь, например, примите тёплую ванну, почитайте книгу или попрактикуйте упражнения на глубокое дыхание.

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Улучшение условий для сна

Держите спальню в прохладе, тьме и тишине. Для блокировки любых звуков, которые мешают спать, используйте беруши или машину с белым шумом. Купите поддерживающий матрас и подушки, которые соответствуют предпочтениям по комфорту.

Управление уровнем стресса

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, практикуйте техники релаксации, такие как медитация или йога, и найдите здоровые механизмы преодоления стресса. Избегайте употребления кофеина, никотина и алкоголя перед сном, поскольку они могут повлиять на способность засыпать и высыпаться. Подумайте о том, чтобы поговорить с терапевтом или консультантом, чтобы разработать лучшие стратегии управления стрессом.

Создание успокаивающей среды для сна

Уберите все электронные устройства, излучающие яркий свет, поскольку они могут нарушить естественный цикл сна. Приобретите светонепроницаемые шторы или маску для глаз, чтобы заблокировать внешние источники света. Используйте успокаивающие ароматы, такие как лаванда, ромашка или ваниль, чтобы создать спокойную атмосферу.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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