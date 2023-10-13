Як зволожувати повітря у квартирі під час роботи обігрівачів

Відкрийте для себе нетрадиційні методи зволоження повітря у квартирі в холодні місяці, коли використовуються опалювальні прилади. UAportal розповідає, як боротися з сухістю, спричиненою опалювальними системами, та створити більш комфортне середовище для життя.

Порада 1

Щоб зволожити повітря у квартирі під час використання обігрівачів, спробуйте поставити миски з водою біля джерел тепла. Коли обігрівачі нагріються, вода випарується і додасть вологи в повітря.

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Порада 2

Подумайте про використання кімнатних рослин для природного зволоження повітря у вашій квартирі. Рослини проходять через процес, який називається транспірацією, під час якого вони виділяють вологу в повітря. Деякі рослини, такі як лілії миру, бостонські папороті та арекові пальми, особливо ефективно підвищують вологість повітря.

Порада 3

Ще один варіант зволоження повітря у вашій квартирі під час роботи обігрівачів – це використання методу "вологого тепла". Для цього потрібно поставити на обігрівачі термостійкі ємності або піддони і наповнити їх водою. Нагріваючись, обігрівачі поступово нагріватимуть воду, змушуючи її випаровуватися і зволожувати навколишнє повітря.

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