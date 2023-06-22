Як відновити пароль Wi-Fi на роутері, комп'ютерах та смартфонах: прості та дієві способи

Ви коли-небудь перебували в ситуації, коли вам потрібно було підключити новий пристрій до мережі Wi-Fi, але ви не могли згадати пароль? Існує кілька простих способів дізнатися пароль Wi-Fi як на комп'ютері, так і смартфоні. UAportal приготував п'ять різних методів, які допоможуть відновити доступ до мережі.

Перевірте етикетку на маршрутизаторі

Перший спосіб є найпростішим, особливо якщо ви не змінювали пароль Wi-Fi. Просто переверніть маршрутизатор догори ногами та знайдіть наклейку. На етикетці ви знайдете SSID, який є ім'ям користувача мережі та пароль. Ця інформація зазвичай надається за замовчуванням, так що це може бути саме те рішення, яке вам потрібне.

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Зверніться до посібника або упаковки маршрутизатора

Якщо ви налаштували пароль Wi-Fi і не можете знайти його на етикетці маршрутизатора, не турбуйтеся. Інший варіант полягає в тому, щоб звернутися до посібника з експлуатації маршрутизатора або упаковки, в якій він поставляється.

Ці ресурси часто містять інформацію про ім'я користувача та пароль, необхідні для підключення до мережі. Варто подивитися, перш ніж переходити до інших методів.

Отримання пароля на комп'ютері (Windows)

Для тих, хто використовує комп'ютер з операційною системою Windows, існує простий спосіб отримання пароля Wi-Fi. Виконайте наступні дії:

1. Натисніть значок Wi-Fi, розташований у нижньому правому куті екрана.

2. Виберіть "Налаштування мережі" та перейдіть до "Wi-Fi", а потім "Змінити налаштування адаптера".

3. З'явиться панель вказівок. Натисніть "Перегляд стану підключення", а потім "Властивості бездротової мережі".

4. На вкладці "Безпека" ви знайдете прихований рядок з написом "Ключ захищеної мережі". Тут приховано ваш пароль.

5. Натисніть "Показати символи" під "Ключ безпеки мережі", щоб відкрити пароль. За бажання ви можете змінити його там.

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Отримання пароля на комп'ютері (MacOS)

Користувачі MacOS також можуть легко відновити пароль Wi-Fi. Просто виконайте такі дії:

1. Натисніть на значок Finder, що нагадує усміхнене обличчя.

2. У меню виберіть "Перейти", а потім виберіть "Утиліти" з запропонованих варіантів.

3. Двічі клацніть на піктограмі "Зв'язування ключів", яка виглядає як ключ.

4. Знайдіть у списку ім'я мережі та натисніть на нього.

5. У нижній частині вікна натисніть "Показати пароль", щоб відкрити пароль Wi-Fi.

Якщо навігація за налаштуваннями здається громіздкою, існує альтернативний метод із використанням спеціалізованої програми.

Використовуйте програму для відновлення пароля Wi-Fi

Користувачі Windows можуть вибрати програму WirelessKeyView від NirSoft. Ця програма дозволяє знайти паролі для раніше підключених мереж Wi-Fi. Просто скачайте та розпакуйте програму, а потім запустіть виконуваний файл. Вона відображає список точок доступу Wi-Fi разом із відповідними паролями.

Отримання пароля на телефоні Android

У користувачів Android є два варіанти отримання пароля Wi-Fi:

1. Перейдіть до папки даних на телефоні, потім у "misc" і, нарешті, у "Wi-Fi". Ви знайдете текстовий файл під назвою wpa_supplicant.conf. Цей файл містить список паролів, які використовуються для підключення до різних маршрутизаторів.

2. Крім того, ви можете завантажити безкоштовну програму WiFi Key Recovery з Play Market. Ця програма вимагає доступу суперкористувача та відобразить список точок доступу Wi-Fi з паролями, до яких раніше підключався ваш телефон.

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Відновлення пароля на iPhone

Для користувачів iPhone з версією iOS 16 або пізнішою, відновлення пароля Wi-Fi – досить простий процес. Ось як це можна зробити:

1. Перейдіть до "Параметри" iPhone та виберіть Wi-Fi.

2. Натисніть назву мережі, до якої ви підключені в даний момент.

3. У властивостях мережі ви знайдете опцію "Пароль". Просто натисніть на неї, щоб переглянути або скопіювати пароль Wi-Fi.

Для більш ранніх версій iOS (15 і раніше) процес трохи відрізняється. Ви можете визначити пароль Wi-Fi, використовуючи код маршрутизатора. Ось що вам потрібно зробити:

1. Зайдіть до Центру управління на iPhone, провівши пальцем вниз з правого верхнього кута екрана (або вгору на старих моделях).

2. Натисніть піктограму Wi-Fi, щоб відкрити установки Wi-Fi.

3. Поруч із підключеною мережею ви побачите значок "i" (інформація). Натисніть на нього.

4. З'явиться нове вікно з детальною інформацією про вашу мережу. Знайдіть поле "Маршрутизатор" і скопіюйте вказану URL з номерами.

5. Вставте цю адресу в браузер і перейдіть за посиланням. Ви повинні побачити вікно з логіном та паролем.

6. Введіть "admin" в обидва поля, і ви отримаєте доступ до налаштувань маршрутизатора.

7. Знайдіть вкладку "Wi-Fi з'єднання" (або аналогічну назву) та відкрийте інформацію про мережу. Там ви знайдете ім'я та пароль мережі Wi-Fi.

Крім того, ви можете використовувати такі програми, як Qrafter з App Store, якщо ви раніше зберегли ім'я користувача та пароль мережі. Ці програми дозволяють ділитися інформацією про мережу Wi-Fi з іншими пристроями за допомогою QR-коду.

Важливо, що якщо все інше не вдається, і ви не можете отримати пароль Wi-Fi, можна скинути налаштування маршрутизатора до заводських. Для цього необхідно натиснути та утримувати кнопку Reset на задній панелі маршрутизатора щонайменше 10 секунд. Однак скидати налаштування маршрутизатора слід у крайньому випадку, оскільки при цьому стираються всі налаштування користувача, і вам доведеться заново налаштовувати мережу.

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