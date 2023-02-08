Что делать, чтобы домашний Wi-Fi работал лучше: 3 простых совета

Если вы хотите улучшить сигнал домашнего Wi-Fi роутера, не стоит думать о замене провайдера или самого устройства. Сначала почитайте эти советы, помогающие ускорить работу Wi-Fi.

Сигнал может хуже из-за слишком близкого расположения к другим приборам, таким как микроволновая печь, холодильник, телевизор, игровая приставка и другая крупногабаритная бытовая техника.

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Также не стоит размещать ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты поближе к роутеру, ведь это не поможет улучшить сигнал. Современные устройства способны обеспечить качественную связь с сетью даже вне помещения, где установлен роутер.

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Вот несколько советов от специалистов, которые помогут улучшить скорость Wi-Fi:

Роутер лучше разместить в центре квартиры или дома на возвышении. Устройство должно быть установлено поближе к потолку;

Большинство современных роутеров способны работать в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц. Во второй диапазон рекомендуется подключать основные рабочие устройства – ПК, ноутбуки, смартфоны. А всевозможные датчики, умные лампы и другие аксессуары, для которых не нужна высокая скорость – до первого.

Проверьте, нет ли в доме "мертвых точек". Мертвая зона Wi-Fi – это те места в доме, где сигнал не ловит, хотя должен быть. Исправить ситуацию можно, приобретя второй маршрутизатор или Wi-Fi для создания полноценного покрытия.

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