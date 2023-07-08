Як захистити взуття від бруду та зносу: прості поради

UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть заощадити час та гроші, одночасно захищаючи ваше взуття від бруду та зносу.

Порада 1

Інвестуйте у водостійкий спрей або віск

Гідроізоляційний спрей або віск – один із найефективніших способів захистити взуття від бруду та пошкодження водою, не жертвуючи при цьому стилем та зручністю. Цей продукт не тільки полегшує чищення, а й допомагає зберегти повітропроникність!

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Крім того, водостійкий спрей або віск може діяти до шести місяців залежно від частоти використання, що робить його економічно вигідним та зручним. Вам не доведеться наносити його кожні кілька тижнів, як це роблять деякі інші засоби захисту взуття!

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Порада 2

Носіть взуття, яке легко чистити

При покупці нового взуття намагайтеся вибирати матеріали, які легко протирати вологою ганчіркою, наприклад, шкіру або шкірозамінник, а не замшу, яка вимагає ретельного догляду при чищенні через свою ніжну природу! Таким чином, якщо після прогулянки мокрою погодою на взуття налипне бруд, вам потрібно буде просто швидко протерти її вологою серветкою.

Порада 3

Використовуйте захисний чохол для взуття

Захисний чохол – це часто зникає з уваги, але неймовірно корисний аксесуар для захисту взуття від бруду та води. Цей елемент створює бар'єр між підошвою взуття та землею, який запобігає налипанню бруду! Крім того, цей тип захисту також допомагає продовжити термін служби взуття, оскільки зменшує тертя між ним та поверхнею, по якій ви ходите, що дозволяє їй довше залишатися в первозданному стані!

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