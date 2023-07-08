Как защитить обувь от грязи и износа: простые советы

UAportal подготовил список практических советов, которые помогут сэкономить время и деньги, одновременно защищая вашу обувь от грязи и износа.

Совет 1

Инвестируйте в водостойкий спрей или воск

Гидроизоляционный спрей или воск – один из самых эффективных способов защитить обувь от грязи и повреждения водой, не жертвуя при этом стилем и удобством. Этот продукт не только облегчает чистку, но и помогает сохранить воздухопроницаемость!

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Кроме того, водостойкий спрей или воск может действовать до шести месяцев в зависимости от частоты использования, что делает его экономически выгодным, а также удобным. Вам не придется наносить его каждые несколько недель, как это делают некоторые другие средства для защиты обуви!

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Совет 2

Носите обувь, которую легко чистить

При покупке новой обуви старайтесь выбирать материалы, которые легко протирать влажной тряпкой, например, кожу или кожзам, а не замшу, которая требует более тщательного ухода при чистке из-за своей нежной природы! Таким образом, если после прогулки по мокрой погоде на обувь налипнет грязь, вам нужно будет просто быстро протереть ее влажной салфеткой.

Совет 3

Используйте защитный чехол для обуви

Защитный чехол – это часто упускаемый из виду, но невероятно полезный аксессуар для защиты обуви от грязи и воды. Этот элемент создает барьер между подошвой обуви и землей, который предотвращает налипание грязи! Кроме того, этот тип защиты также помогает продлить срок службы обуви, поскольку уменьшает трение между ней и поверхностью, по которой вы ходите, что позволяет ей дольше оставаться в первозданном состоянии!

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