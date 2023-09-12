Як заточити ножиці в домашніх умовах: три корисних лайфхака

Заточування ножиць в домашніх умовах – корисна навичка, яка може заощадити час і гроші. Uaportal підготував правильні техніки, за допомогою яких можна самостійно заточити ножиці без професійної допомоги.

Точильний камінь або наждачний папір

Щоб заточити ножиці в домашніх умовах, покладіть точильний камінь або наждачний папір між лезами і обережно рухайте їх вперед-назад. Повторіть цей рух кілька разів, поки леза не стануть гострішими. Не забудьте потім почистити ножиці, щоб видалити металеву стружку.

Читайте також: Яким точилом не можна користуватись і що робити, аби ножі завжди були гострими

Алюмінієва фольга

Відео дня

Складіть кілька шарів алюмінієвої фольги і зробіть ножицями надрізи через складену фольгу. Цей процес допоможе вирівняти леза та усунути їхню затупленість. Протріть поверхні ножиць, щоб видалити будь-які частки бруду.

Інструмент для заточування

На ринку доступні різні інструменти для заточування, розроблені спеціально для ножиць. Ці інструменти мають паз або проріз, куди можна вставити леза і рухати їх вперед-назад, щоб загострити їх. Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь інструкцій, що додаються до інструменту для заточування.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!