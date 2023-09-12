Как заточить ножницы в домашних условиях: три полезных лайфхака

Заточка ножниц в домашних условиях – полезный навык, который может сэкономить время и деньги. Uaportal подготовил правильные техники, с помощью которых можно самостоятельно заточить ножницы без профессиональной помощи.

Точильный камень или наждачная бумага

Чтобы заточить ножницы в домашних условиях, положите точильный камень или наждачную бумагу между лезвиями и осторожно двигайте их вперед-назад. Повторите это движение несколько раз, пока лезвия не станут острее. Не забудьте почистить ножницы, чтобы удалить металлическую стружку.

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Алюминиевая фольга

Сложите несколько слоев алюминиевой фольги и сделайте ножницами надрезы через сложенную фольгу. Этот процесс поможет выровнять лезвия и устранить их затупленность. Протрите поверхности ножниц, чтобы удалить любые частицы грязи.

Инструмент для заточки

На рынке доступны разные инструменты для заточки, разработанные специально для ножниц. Эти инструменты имеют паз или прорезь, куда можно вставить лезвия и двигать их вперед-назад, чтобы заострить их. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям, прилагаемым к инструменту для заточки.

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