Які хвороби можуть містити пензлі для макіяжу і чому їх необхідно регулярно чистити

Як часто ви миєте пензлі для макіяжу? У 2019 році Товариство прикладної мікробіології провело дослідження, яке показало, що 93% спонжів для макіяжу не чистили, 90% були забруднені бактеріями, а 64% піднімали з підлоги та не очищаючи продовжували використовувати.

Пензлі для макіяжу та спонжі завдяки залишкам косметики, бруду та відмерлої шкіри стають чудовим середовищем для розмноження мікроорганізмів: бактерій та грибків.

Завдяки використанню брудних пензлів з‘являються прищі і навіть серйозні захворювання шкіри. Тому чистити засоби для нанесення макіяжу треба щотижня, навіть якщо часто ви ними не користуєтесь.

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Як чистити пензлі?

Промийте пензлі під теплою проточною водою, щоб видалити залишки косметики. Легнеько потріть рукою. Не опускайте пензлі повністю у воду – клей, який з'єднує ворс та ручку може розмокнути. Візьміть миску з теплою водою та додайте туди шампунь. Занурьте кінчик пензля у мильну воду. Уникайте використання мила, адже воно сушить ворс пензлів. Під теплою водою змийте залишки шампуня. Промокніть пензлі сухим паперовим рушником.

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