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Неймовірно просто: Що зробити, щоб лак на нігтях висохнув за лічені хвилини (відео)

Ігор Романько

Як швидко висушити лак на нігтях

Жінки, які віддають перевагу фарбуванню нігтів вдома, знають, наскільки терплячим може бути очікування, поки лак висохне.

Є два варіанти: ходити з розпущеними пальцями, боячись доторкнутися до чогось, або випробувати пораду від користувачки соціальних мереж, відомої як Rakhstar.

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Ця дівчина твердить, що її домашній манікюр висихає в мить ока, достатньо лише занурити свіжо намальовані нігті в холодну воду. І вуаля – лак миттєво затвердіє.

Багато жінок випробували цю ідею від Rakhstar і залишилися дуже задоволеними результатом. Але варто врахувати одну деталь – нігті потрібно покривати тонким шаром лаку, інакше твердість буде лише поверхневою, і нігті, нафарбовані занадто щільно, все одно ризикують постраждати при здійсненні повсякденних побутових справ.

Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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