Невероятно просто: Что сделать, чтобы лак на ногтях высох за считанные минуты (видео)

Женщины, предпочитающие окрашивание ногтей дома, знают, насколько терпеливым может быть ожидание, пока лак высохнет.

Есть два варианта: ходить с распущенными пальцами, боясь прикоснуться к чему-либо, или испытать совет от пользователя социальных сетей, известной как Rakhstar.

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Эта девушка утверждает, что ее домашний маникюр высыхает в мгновение ока, достаточно лишь погрузить свежевыкрашенные ногти в холодную воду. И вуаля – лак мгновенно затвердеет.

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Многие женщины испытали эту идею от Rakhstar и остались очень довольны результатом. Но стоит учесть одну деталь – ногти нужно покрывать тонким слоем лака, иначе жесткость будет лишь поверхностной, и ногти, накрашенные слишком плотно, все равно рискуют пострадать при совершении повседневных бытовых дел.

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