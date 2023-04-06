rus
Українська
Лайфхаки

Невероятно просто: Что сделать, чтобы лак на ногтях высох за считанные минуты (видео)

Игорь Романько

Как быстро высушить лак на ногтях

Женщины, предпочитающие окрашивание ногтей дома, знают, насколько терпеливым может быть ожидание, пока лак высохнет.

Есть два варианта: ходить с распущенными пальцами, боясь прикоснуться к чему-либо, или испытать совет от пользователя социальных сетей, известной как Rakhstar.

Читайте также: Топ-5 советов, которые помогут сохранить маникюр и кожу рук во время уборки

Эта девушка утверждает, что ее домашний маникюр высыхает в мгновение ока, достаточно лишь погрузить свежевыкрашенные ногти в холодную воду. И вуаля – лак мгновенно затвердеет.

Многие женщины испытали эту идею от Rakhstar и остались очень довольны результатом. Но стоит учесть одну деталь – ногти нужно покрывать тонким слоем лака, иначе жесткость будет лишь поверхностной, и ногти, накрашенные слишком плотно, все равно рискуют пострадать при совершении повседневных бытовых дел.

Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Лайфхаки