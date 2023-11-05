Кліщі у домашнього улюбленця: симптоми та поради

Важливо вміти вчасно виявити кліщ на вашому домашньому улюбленці, оскільки він може призвести до небезпеки для здоров'я тварини та розповсюдження хвороб. UAportal підготував поради, які допоможуть вам розпізнати кліща на тварині.

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Візуальне спостереження

Першим і найпростішим способом виявити кліща є візуальне спостереження. Погладьте вашого улюбленця й огляньте його шерсть і шкіру на наявність невеликої кульки або точки. Кліщі можуть бути від світло-коричневого до темно-сірого кольору.

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Запах

Іноді кліщі виділяють специфічний запах, який може бути відчутний на вашому улюбленці після дотику до них. Аромат подібний до мухомора або цвілі.

Поведінка тварини

Якщо ваша тварина починає показувати роздратованість або дискомфорт, це може бути ознакою наявності кліща. Вони можуть викликати свербіж, біль або дискомфорт.

Симптоми

Слідкуйте за можливими симптомами, такими як подразнення шкіри, помічене почервоніння або набряки, рани, що не загоюються, або вологі ділянки шерсті. Ці симптоми можуть бути показником наявності кліща.

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