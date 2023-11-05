Клещи у домашнего любимца: симптомы и советы

Важно уметь вовремя обнаружить клещ на вашем домашнем любимце, поскольку он может привести к опасности для здоровья животного и распространению болезней. UAportal подготовил советы, которые помогут вам распознать клеща на животном.

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Визуальное наблюдение

Первым и самым простым способом выявить клеща есть визуальное наблюдение. Погладьте вашего любимца и осмотрите его шерсть и кожу на наличие небольшого шарика или точки. Клещи могут быть от светло-коричневого до темно-серого цвета.

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Запах

Иногда клещи выделяют специфический запах, который может быть ощутим на вашем любимчике после прикосновения к ним. Аромат подобен мухомору или плесени.

Поведение животного

Если ваше животное начинает показывать раздражение или дискомфорт, это может быть признаком наличия клеща. Они могут вызвать зуд, боль или дискомфорт.

Симптомы

Следите за возможными симптомами, такими как раздражение кожи, замеченное покраснение или отеки, не заживающие раны или влажные участки шерсти. Эти симптомы могут являться показателем наличия клеща.

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