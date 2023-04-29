Коли краще одружуватися і чому не можна залишати віник на підлозі: популярні забобони

UAportal підготував статтю, в якій розглядається значення забобонів та заборон у формуванні культурної ідентичності та збереженні культурної спадкоємності в українській культурі. Забобони та заборони є невід'ємною частиною цієї культурної спадщини, і їх дотримання вважається важливим для забезпечення успіху та запобігання поганим ознакам.

День весілля

В українській культурі вважається нещасливим одружуватися у вівторок чи суботу. Навпаки, найсприятливіший день для весілля – неділя.

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Віники

Українці вірять, що підмітання будинку після заходу сонця принесе нещастя. Також вважається нещасливим залишати віник на підлозі, оскільки вважається, що він викидає удачу.

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Часник

В українській культурі вважається, що часник має потужні захисні властивості. Вважається, що він відлякує злих духів і приносить удачу тим, хто носить його із собою.

Яйця

Українці вважають яйця символом родючості та відродження. Вважається, що вживання яєць під час Великодня принесе успіх та процвітання на весь рік.

Сіль

В українській культурі вважається, що розсипати сіль – погана ознака. Щоб відгородитись від нещастя, заведено кидати щіпку солі через ліве плече після того, як вона розсипана.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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