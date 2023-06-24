Підбірка комедійних фільмів 2007-11 років, які змусять плакати від сміху

UAportal підготував добірку найкращих комедійних фільмів, що вийшли у період з 2007 по 2011 рік. Ці фільми, від гумору в стилі "слепстік" до романтичних комедій, дають можливість поглянути на умовності та стежки жанру в цей період.

Трохи вагітна

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 129 хв; Рік: 2007

Продюсер: Джадд Апатоу

"Трішки вагітна" розповідає історію двох малоймовірних закоханих, які зненацька стають батьками після того, як у результаті п'яної зустрічі на одну ніч настає вагітність.

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Суперперці

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 113 хв; Рік: 2007

Продюсери: Джадд Апатоу та Шона Робертсон

"Суперперці" розповідає про двох підлітків, які вирішили втратити цноту до закінчення школи, але в результаті потрапляють у всілякі неприємності.

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В прольоті

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Романтична комедія

Країна: США; Тривалість: 111 хв; Рік: 2008

Продюсер: Ніколас Столлер

Ця романтична комедія розповідає про Пітера Бреттера, який намагається забути свою колишню дівчину Сару Маршалл після того, як вона покинула його заради іншого чоловіка під час спільного відпочинку на Гаваях. Незважаючи на те, що його всюди оточують гарні жінки, Пітер намагається відпустити їх, доки не зустрічає Рейчел Янсен.

Зведені брати

IMBD рейтинг 6/8

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 98 хв; Рік: 2008

Продюсер: Вілл Феррелл та Адам МакКей

"Зведені брати" - у центрі уваги Бреннан Хафф і Дейл Добак - двоє дорослих чоловіків, які живуть під одним дахом, чиє життя приймає несподіваний оборот, коли їхні батьки-одиначки одружуються. Дві незрілі дорослі людини важко пристосовуються до способу життя один одного, що веде їх по багатьох комедійних шляхах, включаючи пошук роботи і змагання зі співу в караоке.

Дівич-вечір у Вегасі

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 125 хв; Рік: 2011

Продюсери: Джадд Апатоу та Пол Фейг

"Дівочик у Вегасі" розповідає історію Енні Вокер, яку грає Крістен Віг, яка неохоче погоджується стати подружкою нареченої своєї кращої подруги на її майбутньому весіллі. Коли вона намагається спланувати ідеальний дівич-вечір, все швидко виходить з-під контролю, що призводить до незабутньої ночі, повної сміху і хаосу.

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 відомих акторів, яких змінила пластична хірургія. Зірки лягли під ніж хірурга і далеко не кожен із них залишився задоволеним результатом.

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