Кому з українських пенсіонерів з 1 квітня проведуть автоматичний перерахунок виплат

З початку квітня поточного року відбудеться автоматичний перерахунок пенсійних виплат для тих громадян України, які продовжили свою трудову діяльність після призначення або останнього перегляду пенсії. Це стосуватиметься тих, хто до 1 березня 2024 року набув 24 місяці страхового стажу.

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При цьому, під час перерахунку, розмір середньої заробітної плати, який був врахований при первинному призначенні чи останньому перерахунку, залишиться незмінним. Про це інформує ПФУ.

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"Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії", – сказано у повідомленні.

У випадку, коли пенсіонер не має необхідних 24 місяців стажу станом на 1 березня 2024 року, новий розрахунок пенсії відбудеться не раніше, ніж через два роки з моменту останнього призначення чи перерахунку, і буде враховувати тільки набутий страховий стаж. Сума заробітної плати, яка використовується для розрахунку пенсії, при цьому не змінюється.

Також варто зазначити, що новий перерахунок пенсії відбудеться після отримання інформації Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування про внески за перший квартал 2024 року (строк подання звітів – до 10 травня).

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