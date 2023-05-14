Найкращі фантастичні серіали: кожен сезон зачаровує

UAportal підготував список найкращих фантастичних бойовиків, які вийшли в ефір у 2004-2010 роках та отримали високі рейтинги на IMDB. Ці серіали пропонують унікальні сюжетні лінії, які захоплюють екшн-сцени та фантастичні елементи, які залишать глядачів у напрузі.

Всемогучі Джонсони

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Фантастика

Країна: Нова Зеландія

Тривалість: 3 сезони, 36 епізодів

Рік: 2010-2013

Продюсер: Рейчел Ленг, Джеймс Гріффін

Нагороди: Переміг у номінації "Найкращий сценарій драми" на церемонії Aotearoa Film and Television Awards 2012.

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Серіал "Всемогутні Джонсони" розповідає про сім'ю Джонсонів, які є норвезькими богами, які перетворилися на людей. Їхні сили обмежені, і вони повинні знайти своє справжнє кохання, щоб знову знайти всі свої здібності. Серіал розповідає про молодшого брата Акселя, коли він виявляє свою справжню сутність і намагається об'єднати своїх братів, щоб знайти своїх богинь.

Легенда про Шукача

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Фантастика / Дія

Країна: США, Нова Зеландія

Тривалість: 2 сезони, 44 епізоди

Рік: 2008-2010

Продюсер: Сем Реймі, Роберт Таперт, Джошуа Донен

Нагороди: Номіновано за визначну координацію каскадерів на премії "Еммі" 2010 року.

Заснована на серії "Меч Істини", "Легенда про Іскателя" розповідає про Річарда Сайфера, дроворуба, який виявляє, що він – пророчий герой, здатний перемогти злого тирана Даркена Рала. Разом із могутньою чаклункою Келен та мудрим чарівником Зеддом Річард вирушає у подорож, щоб зупинити Рала та врятувати свій світ від темряви.

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Грань

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 5 сезонів, 100 епізодів

Рік: 2008-2013

Продюсер: Джей Джей Абрамс, Алекс Куртцман, Роберто Орчі

Нагороди: Отримав нагороду за визначні досягнення в галузі спеціальних візуальних ефектів на церемонії вручення премії "Еммі" у 2010 році.

Агент ФБР Олівія Данем об'єднується з блискучим, але ексцентричним ученим Уолтером Бішопом та його сином Пітером для розслідування загадкових та незрозумілих подій, відомих як "візерунок". У міру поглиблення в таємниці Всесвіту вони виявляють паралельний світ та небезпечну організацію, яка загрожує знищити обидва світи.

Мерлін

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Фантастика

Країна: Велика Британія

Тривалість: 5 сезонів, 65 епізодів

Рік: 2008-2012

Продюсер: Джуліан Мерфі, Джонні Кеппс

Нагороди: Номіновано на премію VES Awards 2010 за видатні візуальні ефекти у програмі мовлення.

Легендарний чарівник Мерлін повинен направити юного принца Артура до виконання його призначення майбутнього короля Камелота. За допомогою своїх вірних друзів та могутнього дракона Кілгараха Мерлін стикається з чарівними істотами та небезпечними ворогами у своєму прагненні захистити Артура та забезпечити майбутнє королівства.

Зоряна брама: Атлантида

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Фантастика

Країна: США, Канада

Тривалість: 5 сезонів, 100 епізодів

Рік: 2004-2009

Продюсер: Роберт К. Купер, Бред Райт

Нагороди: Номіновано на премію "Еммі" 2005 року за визначні спеціальні візуальні ефекти для серіалу.

Команда дослідників подорожує через зоряну браму в загублене місто Атлантиду, місце, наповнене передовими технологіями та дивними істотами. Досліджуючи місто та навколишні планети, вони стикаються з новими цивілізаціями та погрозами з боку могутніх Рейфів, раси інопланетних істот, що пожирають людей. Під керівництвом харизматичного доктора Родні Маккея та вольового підполковника Джона Шеппарда команда має боротися за захист Атлантиди та знайти шлях додому.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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