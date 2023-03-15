Найкращі фільми-трилери 2010-2015 років: сюжет тримає у напрузі

UAportal підготував п'ять найкращих фільмів-трилерів, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Всі вони мають напружений сюжет і припадуть до смаку поціновувачам жанру.

Стрінгер

IMDB Рейтинг 7.9 Жанр: Кримінал, Драма, Трилер Країна: США Тривалість: 117 хв Рік: 2014 Продюсер Ден Гілрой

"Стрінгер" – американський психологічний трилер, написаний і знятий Деном Гілроєм. Фільм розповідає про Луїса Блума, якого блискуче грає Джейк Джилленхол, який відкриває для себе світ кримінальної журналістики, намагаючись заробити на цьому гроші у Лос-Анджелесі.

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Острів проклятих

Рейтинг IMDB: 8.2/10 Жанр: Трилер Країна: США Тривалість: 138 хвилин Рік: 2010 Продюсер: Бред Фішер

"Острів проклятих" – це психологічний трилер режисера Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо у головній ролі Тедді Деніелса – маршала США, відправленого розслідувати діяльність притулку на острові Шаттер, у якому з часів Другої світової війни утримуються небезпечні злочинці. Цей фільм з його моторошною атмосферою та несподіваною кінцівкою залишається однією з найкращих робіт Ді Капріо на сьогоднішній день.

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Зникла

Рейтинг IMDB: 8.1/10 Жанр: Драма, Трилер Країна: США Тривалість: 149 хвилин Рік: 2014 Продюсер: Різ Уізерспун, Леслі Діксон

Фільм "Зникла" був заснований на бестселері Гілліан Флінн про жінку, яка зникла безвісти на п'яту річницю весілля, та її чоловіка, який стає головним підозрюваним у її зникненні. Складний сюжет, сповнений одкровень, що шокують, змушував глядачів не відриватися від екрану до самого кінця.

Жодних добрих справ

IMDB рейтинг: 7.8 /10 Жанр: кримінал, трилер Країна: США Тривалість: 84 хвилини Рік: 2014 Продюсер: Вілл Пекер

Фільм "Ніяких добрих справ" розповідає про Террі – матері-одиначці, яка дала притулок Коліну – ув'язненому-втікачу, який обіцяв залишитися тільки на одну ніч, але потім почав тероризувати її сім'ю, коли він відмовився йти. Цей трилер тримає глядачів у напрузі своїми несподіваними поворотами, коли Террі відчайдушно намагається захистити своїх дітей, намагаючись при цьому не зробити жодних помилок, які можуть надати їх ще більшій небезпеці, ніж раніше.

Закляття 2

IMDB рейтинг: 7.5/10 Жанр: жахи, трилер Країна: США Тривалість: 134 хвилини Рік: 2016 Продюсер: Джеймс Уан

Фільм "Закляття 2" розповідає про Еду і Лоррейн Уоррен – розслідувачів паранормальних явищ, яким доручено допомогти Пеггі – матері-одиначці, яка живе в Енфілді, в будинку якої мешкають злі духи, які намагаються заволодіти душею її дочки Джанет. У цій класиці жахів є безліч стрибаючих страшилок, а також несамовитих моментів, які будуть тримати вас у напрузі до самого кінця.

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