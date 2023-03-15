Лучшие фильмы-триллеры 2010-2015 годов: сюжет держит в напряжении

UAportal подготовил пять лучших фильмов-триллеров, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Все они имеют напряженный сюжет и придутся по вкусу ценителям жанра.

Стрингер

IMDB Рейтинг 7.9 Жанр: Криминал, Драма, Триллер Страна: США Продолжительность: 117 мин Год: 2014 Продюсер Дэн Гилрой

"Стрингер" – американский психологический триллер, написанный и снятый Дэном Гилроем. Фильм рассказывает о Луисе Блуме, которого блестяще играет Джейк Джилленхол, который открывает для себя мир криминальной журналистики, пытаясь заработать на этом деньги в Лос-Анджелесе.

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Остров проклятых

Рейтинг IMDB: 8.2/10 Жанр: Тайна, Триллер Страна: США Продолжительность: 138 минут Год: 2010 Продюсер: Брэд Фишер

"Остров проклятых" – это психологический триллер режиссера Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли Тедди Дэниелса – маршала США, отправленного расследовать деятельность приюта на острове Шаттер, в котором со времен Второй мировой войны содержатся опасные преступники. Этот фильм с его жуткой атмосферой и неожиданной концовкой остается одной из лучших работ Ди Каприо на сегодняшний день.

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Исчезнувшая

Рейтинг IMDB: 8.1/10 Жанр: Драма, Триллер Страна: США Продолжительность: 149 минут Год: 2014 Продюсер: Риз Уизерспун, Лесли Диксон

Фильм "Исчезнувшая" был основан на бестселлере Гиллиан Флинн о женщине, пропавшей без вести на пятую годовщину свадьбы, и ее муже, который становится главным подозреваемым в ее исчезновении. Сложный сюжет, полный шокирующих откровений, заставлял зрителей не отрываться от экрана до самого конца.

Никаких добрых дел

IMDB рейтинг: 7.8 /10 Жанр: криминал, триллер Страна: США Продолжительность: 84 минуты Год: 2014 Продюсер: Уилл Пэкер

Фильм "Никаких добрых дел" рассказывает о Терри – матери-одиночке, которая приютила Колина – беглого заключенного, обещавшего остаться только на одну ночь, но затем начавшего терроризировать ее семью, когда он отказался уходить. Этот триллер держит зрителей в напряжении своими неожиданными поворотами, когда Терри отчаянно пытается защитить своих детей, стараясь при этом не совершить никаких ошибок, которые могут подвергнуть их еще большей опасности, чем раньше.

Заклятие 2

IMDB рейтинг: 7.5/10 Жанр: ужасы, триллер Страна: США Продолжительность: 134 минуты Год: 2016 Продюсер: Джеймс Уан

Фильм "Заклятие 2" рассказывает об Эде и Лоррейн Уоррен – расследователях паранормальных явлений, которым поручено помочь Пегги – матери-одиночке, живущей в Энфилде, в доме которой обитают злые духи, пытающиеся завладеть душой ее дочери Джанет. В этой классике ужасов есть множество прыгающих страшилок, а также душераздирающих моментов, которые будут держать вас в напряжении до самого конца.

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