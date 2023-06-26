Найкращі мелодрами 2000-х років: ці фільми змусять вас повірити у кохання

UAportal підготував список мелодраматичних фільмів початку 2000-х років. Вони зворушили серця глядачів своїми емоційними та драматичними сюжетними лініями.

Поспішай кохати

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: мелодрама

Країна: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2002

Продюсер: Деніз Ді Нові

У 2003 році фільм отримав премію Teen Choice Award у номінаціях Choice Movie: Драма та Вибір фільму: Проривна актриса (Менді Мур)

Відео дня

Заснований на романі Ніколаса Спаркса, "Поспішай кохати" – це історія про старшокласника Лендона Картера (Шейн Вест), який закохується в сором'язливу та релігійну дівчину Джеймі Салліван (Менді Мур). Попри різне походження та соціальний статус, вони утворюють міцний зв'язок та допомагають один одному рости як особистості. Однак їх щастя виявляється недовгим, коли Джеймі розкриває несамовитий секрет.

Щоденник пам'яті

Рейтинг IMDB: 7,8/10

Жанр: мелодрама

Країна: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2004

Продюсер: Лінн Харріс

Фільм отримав премію MTV Movie Award 2005 за найкращий поцілунок (Райан Гослінг та Рейчел МакАдамс)

Заснований на іншому романі Ніколаса Спаркса, "Щоденник пам'яті" розповідає історію Аллі Гамільтон (Рейчел МакАдамс) та Ноя Калхуна (Райан Гослінг), двох молодих закоханих із різних соціальних верств, які змушені розлучитися через несхвалення їхніх сімей. Через роки вони об'єднуються і виявляють, що їхня любов одна до одної ніколи не згасала, але вони повинні подолати низку перешкод, щоб бути разом.

Читайте також: Еволюція фільмів жахів: як змінювався жанр

PS Я кохаю тебе

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: мелодрама

Країна: США

Тривалість: 126 хвилин

Рік: 2007

Продюсер: Венді Файнерман

"PS Я люблю тебе" – це романтична і несамовита історія про молоду вдову Холлі Кеннеді (Хіларі Суонк), яка отримує листи від свого покійного чоловіка (Джерард Батлер), написані ним перед смертю. Кожен лист містить завдання, яке допомагає Холлі зцілитись і жити далі, але їй також доводиться зіткнутися із труднощами початку нових стосунків.

Дружина мандрівника у часі

Рейтинг IMDB: 7,1/10

Жанр: мелодрама

Країна: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік: 2009

Продюсер: Нік Векслер

Заснований на романі Одрі Ніффенеггер, фільм "Дружина мандрівника в часі" розповідає історію кохання Генрі ДеТамбла (Ерік Бана), людини з генетичним захворюванням, яке змушує його безконтрольно переміщатися в часі, та Клер Абшир (Рейчел МакАдамс), його дружина, яка повинна справлятися з його непередбачуваною відсутністю. Незважаючи на труднощі, їхня любов одна до одної залишається сильною, і вони продовжують боротися за свої відносини.

Клятва

Рейтинг IMDB: 6,8/10

Жанр: мелодрама

Країна: США

Тривалість: 104 хвилини

Рік: 2012

Продюсер: Гарі Луккезі

"Клятва" – романтична драма про молодят Пейдж (Рейчел МакАдамс) і Лео (Ченнінг Татум), які потрапляють в автомобільну аварію, в результаті якої Пейдж страждає на амнезію. Лео намагається допомогти їй згадати їхні стосунки і закохується в неї заново, але втрата пам'яті змушує Пейдж сумніватися у їхніх стосунках та у своїй особистості. У міру того, як вони долають труднощі, пов'язані з її одужанням, вони повинні вирішити, чи достатньо сильне їхнє кохання, щоб подолати перешкоди на їхньому шляху.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !