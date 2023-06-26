Лучшие мелодрамы 2000-х годов: эти фильмы заставят вас поверить в любовь

UAportal подготовил список мелодраматических фильмов начала 2000-х годов. Они тронули сердца зрителей своими эмоциональными и драматическими сюжетными линиями.

Спеши любить

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: мелодрама

Страна: США

Продолжительность: 101 минута

Год: 2002

Продюсер: Дениз Ди Нови

В 2003 году фильм получил премию Teen Choice Award в номинациях Choice Movie: Драма и Выбор фильма: Прорывная актриса (Мэнди Мур)

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Основанный на романе Николаса Спаркса, "Спеши любить" – это история о старшекласснике Лэндоне Картере (Шейн Уэст), который влюбляется в застенчивую и религиозную девушку Джейми Салливан (Мэнди Мур). Несмотря на разное происхождение и социальный статус, они образуют крепкую связь и помогают друг другу расти как личности. Однако их счастье оказывается недолгим, когда Джейми раскрывает душераздирающий секрет.

Дневник памяти

Рейтинг IMDB: 7,8/10

Жанр: мелодрама

Страна: США

Продолжительность: 123 минуты

Год: 2004

Продюсер: Линн Харрис

Фильм получил премию MTV Movie Award 2005 за лучший поцелуй (Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс)

Основанный на другом романе Николаса Спаркса, "Дневник памяти" рассказывает историю Алли Гамильтон (Рейчел МакАдамс) и Ноя Калхуна (Райан Гослинг), двух молодых влюбленных из разных социальных слоев, которые вынуждены расстаться из-за неодобрения их семей. Спустя годы они воссоединяются и обнаруживают, что их любовь друг к другу никогда не угасала, но они должны преодолеть ряд препятствий, чтобы быть вместе.

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P.S. Я люблю тебя

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: мелодрама

Страна: США

Продолжительность: 126 минут

Год: 2007

Продюсер: Венди Файнерман

"P.S. Я люблю тебя" – это романтическая и душераздирающая история о молодой вдове Холли Кеннеди (Хилари Суонк), которая получает письма от своего покойного мужа (Джерард Батлер), написанные им перед смертью. Каждое письмо содержит задание, которое помогает Холли исцелиться и жить дальше, но ей также приходится столкнуться с трудностями начала новых отношений.

Жена путешественника во времени

Рейтинг IMDB: 7,1/10

Жанр: мелодрама

Страна: США

Продолжительность: 107 минут

Год: 2009

Продюсер: Ник Векслер

Основанный на романе Одри Ниффенеггер, фильм "Жена путешественника во времени" рассказывает историю любви Генри ДеТамбла (Эрик Бана), человека с генетическим заболеванием, которое заставляет его бесконтрольно перемещаться во времени, и Клэр Абшир (Рэйчел МакАдамс), его жены, которая должна справляться с его непредсказуемым отсутствием. Несмотря на трудности, их любовь друг к другу остается сильной, и они продолжают бороться за свои отношения.

Клятва

Рейтинг IMDB: 6,8/10

Жанр: мелодрама

Страна: США

Продолжительность: 104 минуты

Год: 2012

Продюсер: Гари Луккези

"Клятва" – романтическая драма о молодоженах Пейдж (Рэйчел МакАдамс) и Лео (Ченнинг Татум), которые попадают в автомобильную аварию, в результате которой Пейдж страдает амнезией. Лео пытается помочь ей вспомнить их отношения и влюбляется в нее заново, но потеря памяти заставляет Пейдж сомневаться в их отношениях и в своей личности. По мере того как они преодолевают трудности, связанные с ее выздоровлением, они должны решить, достаточно ли сильна их любовь, чтобы преодолеть препятствия на их пути.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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