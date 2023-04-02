Найкращі мультфільми 2016-21 років викликають захоплення у дітей

UAportal підготував список найпопулярніших анімаційних фільмів, що вийшли у 2016-2021 роках. Кожен з них є захоплюючим поглядом на різні жанри, країни і культури світу.

Історія іграшок 4

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США; Тривалість: 100 хвилин; Рік: 2019

Продюсер: Pixar Animation Studios

"Історія іграшок 4" – це зворушлива історія про дружбу, сім'ю та дорослішання, в якій Вуді разом зі своїм новим другом Форкі вирушає на пошуки Бо Піпа, який багато років тому загубився в кімнаті Енді.

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Суперсімейка 2

IMDB Рейтинг 7/10

Жанр: Анімація/Дія/Пригоди

Країна: США; Тривалість: 118 хвилин; Рік: 2018

Продюсер: Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios

У фільмі "Суперссімейка 2" все починається з того моменту, на якому зупинився його попередник. Містеру Неймовірному тепер доручено дбати про Джека-Джека, а Еластігерл вирушає рятувати Метровіль від таємничого лиходія, відомого тільки як Екранотиран!

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Людина-павук: Через всесвіт

IMDB Рейтинг 9/10

Жанр: Анімаційний супергеройський фільм

Країна: США; Тривалість: 117 хвилин; Рік: 2018

Продюсер: Sony Pictures Entertainment & Marvel Entertainment LLC

"Людина-павук: Через всесвіт" розповідає про Майлза Моралеса, який виявляє, що має павукові здібності після укусу радіоактивного павука, як і Пітер Паркер до нього, але незабаром виявляється в альтернативному всесвіті, де існує безліч версій.

Бридкий я 3

IMDB Рейтинг 6 / 10

Жанр: Анімаційна комедія

Країна: Франція; Тривалість 89 хвилин; Рік 2017

Продюсер Illumination Entertainment & Universal Pictures International Productions

"Гидкий я 3" знову слідує за Грю, який об'єднується з Люсі Уайлд у виконанні Крістен Віг проти Бальтазара Братта, озвученого Треєм Паркером. Бретт – колишня дитяча зірка, що перетворилася на суперлиходія, одержимого поп-культурою 80-х, чия мета – захопити Голлівуд, використовуючи свою армію, що повністю складається з роботів!

Кунг-фу Панда 3

IMDB рейтинг 8 / 10

Жанр6 Пригодницька комедія

Країна: Китай; Тривалість 95 хвилин; Рік випуску 2016

Виробник DreamWorks Animations SKG

У фільмі "Кунг-фу Панда 3" По возз'єднується з Лі Шанем, своїм біологічним батьком, про існування якого він досі не знав. Разом вони повертаються на батьківщину По, де він дізнається більше про кунг-фу і зустрічає цікавих персонажів, таких як Мей Мей.

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