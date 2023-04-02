Лучшие мультфильмы 2016-21 годов вызовут восторг у детей

UAportal подготовил список самых популярных анимационных фильмов, вышедших в 2016-2021 годах. Каждый из них представляет собой увлекательный взгляд на различные жанры, страны и культуры мира.

История игрушек 4

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Анимация/Приключения/Комедия

Страна: США; Продолжительность: 100 минут; Год: 2019

Продюсер: Pixar Animation Studios

"История игрушек 4" – это трогательная история о дружбе, семье и взрослении, в которой Вуди вместе со своим новым другом Форки отправляется на поиски Бо Пипа, потерявшегося много лет назад в комнате Энди.

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Суперсемейка 2

IMDB Рейтинг 7/10

Жанр: Анимация/Действие/Приключения

Страна: США; Продолжительность: 118 минут; Год: 2018

Продюсер: Walt Disney Pictures & Pixar Animation Studios

В фильме "Суперсемейка 2" все начинается с того момента, на котором остановился его предшественник. Мистеру Невероятному теперь поручено заботиться о Джеке-Джеке, а Эластигерл отправляется спасать Метровилль от таинственного злодея, известного только как Экранотиран!

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Человек-паук: Через вселенные

IMDB Рейтинг 9/10

Жанр: Анимационный супергеройский фильм

Страна: США; Продолжительность: 117 минут; Год: 2018

Продюсер: Sony Pictures Entertainment & Marvel Entertainment LLC

"Человек-паук: Через вселенные" рассказывает о Майлзе Моралесе, который обнаруживает, что обладает паучьими способностями после укуса радиоактивного паука, как и Питер Паркер до него, но вскоре оказывается в альтернативной вселенной, где существует множество версий.

Гадкий я 3

IMDB Рейтинг 6 / 10

Жанр: Анимационная комедия

Страна: Франция; Продолжительность 89 минут; Год 2017

Продюсер Illumination Entertainment & Universal Pictures International Productions

"Гадкий я 3" снова следует за Грю, который объединяется с Люси Уайлд в исполнении Кристен Уиг против Бальтазара Братта, озвученного Треем Паркером. Брэтт – бывшая детская звезда, превратившийся в суперзлодея, одержимого поп-культурой 80-х, чья цель – захватить Голливуд, используя свою армию, полностью состоящую из роботов!

Кунг-фу Панда 3

IMDB рейтинг 8 / 10

Жанр6 Приключенческая комедия

Страна: Китай; Продолжительность 95 минут; Год выпуска 2016

Производитель DreamWorks Animations SKG

В фильме "Кунг-фу Панда 3" По воссоединяется с Ли Шанем, своим биологическим отцом, о существовании которого он до сих пор не знал. Вместе они возвращаются на родину По, где он узнает больше о кунг-фу и встречает интересных персонажей, таких как Мэй Мэй.

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