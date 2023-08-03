Найкращі серіали про вторгнення прибульців: сюжет вас здивує

Поки вчені намагаються встановити контакт з позаземним життям, режисери втілюють в життя найцікавіші історії. UAportal підготував найпопулярніші серіали про інопланетне вторгнення, які підкорили глядачів по всьому світі.

"Вторгнення"

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Інопланетне вторгнення, фантастика, драма

Країна: США

Тривалість: 2 сезони

Виробництво: Stellar Studios

Події розгортаються, коли таємнича позаземна сила прибула на Землю, після чого починають відбуватися незрозумілі події. Чи зможуть люди побороти таємничих істот?

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"Небувалі"

Рейтинг IMDB: 9.1

Жанр: Фантастика, трилер, інопланетне вторгнення

Країна: Великобританія

Тривалість: 1 сезон

Виробництво: Enigma Entertainment

Під приводом певної події, люди вибірково отримали надприродні здібності, що призводить до їхнього неприйняття з боку суспільства. Серед них – жінки, які опиняються в центрі змови про вторгнення прибульців. Дівчата повинні об'єднатися, щоб протистояти позаземній загрозі, й одночасно з'ясувати справжнє походження своїх знову придбаних дарів.

"Інше життя"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Вторгнення прибульців, фантастика, пригоди, бойовик

Країна: США

Тривалість: 2 сезони

Виробництво: Galactic Studios

Коли на Землю падає масивний інопланетний артефакт, екіпаж безстрашних астронавтів вирушає в небезпечну місію, щоб налагодити контакт з позаземними істотами. "Інше життя" стежить за їх виснажливою міжзоряною подорожжю, сповненою космічних небезпек, а також – особистих та моральних конфліктів.

"Летячі крізь ніч"

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: Інопланетне вторгнення, жахи, таємниці

Країна: США

Тривалість: 1 сезон

Виробництво: Darkside Productions

Команда вчених та дослідників вирушає в небезпечну подорож на борту надсучасного космічного корабля, відомого як "Нічний метелик". Її місія – встановити контакт з інопланетянами. Коли вони заглиблюються в космічну порожнечу, розгортаються моторошні та смертельно небезпечні події. Застрягши в ізоляції, екіпаж має протистояти своїм страхам та розгадати таємниці зловмисної сили, яка ховається серед них.

"Походження"

Рейтинг IMDB 9.0

Жанр: Інопланетне вторгнення, фантастика, трилер

Країна: США

Тривалість: 1 сезон

Виробництво: Interstellar Pictures

Група незнайомців, що прокидається на покинутому космічному кораблі далеко від Землі, з усіх сил намагається вижити й осмислити свою ситуацію. Один із їхніх пасажирів може бути не тим, ким здається. Напруга зростає, а довіра зникає. Тож група повинна працювати разом, щоб протистояти як власному минулому, так і смертоносній інопланетній присутності, яка загрожує її існуванню.

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