Лучшие сериалы о вторжении пришельцев: сюжет вас удивит

Пока ученые пытаются установить контакт с внеземной жизнью, режиссеры претворяют в жизнь интереснейшие истории. UAportal подготовил самые популярные сериалы об инопланетном вторжении, покоривших зрителей по всему миру.

"Вторжение"

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр :Инопланетное вторжение, фантастика, драма

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона

Производство: Stellar Studios

События разворачиваются, когда таинственная внеземная сила прибыла на Землю, после чего начинают происходить необъяснимые события. Смогут ли люди побороть таинственных существ?

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"Невероятные"

Рейтинг IMDB: 9.1

Жанр: Фантастика, триллер Инопланетное вторжение

Страна: Великобритания

Продолжительность: 1 сезон

Производство: Enigma Entertainment

Под предлогом определенного события люди избирательно получили сверхъестественные способности, что приводит к их неприятию со стороны общества. Среди них – женщины, оказывающиеся в центре сговора о вторжении пришельцев. Девушки должны объединиться, чтобы противостоять внеземной угрозе, и одновременно выяснить подлинное происхождение своих вновь обретенных даров.

"Другая жизнь"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Вторжение пришельцев, фантастика, приключения, боевик

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона

Производство: Galactic Studios

Когда на Землю падает массивный инопланетный артефакт, экипаж бесстрашных астронавтов уходит в опасную миссию, чтобы наладить контакт с внеземными существами. "Другая жизнь" следит за их изнурительным межзвездным путешествием, полным космических опасностей, а также – личных и моральных конфликтов.

"Летящие сквозь ночь"

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: Инопланетное вторжение, ужасы, тайны

Страна: США

Продолжительность: 1 сезон

Производство: Darkside Productions

Команда ученых и исследователей отправляется в опасное путешествие на борту сверхсовременного космического корабля, известного как "Ночная бабочка". Ее миссия – установить контакт с инопланетянами. Когда они углубляются в космическую пустоту, разворачиваются жуткие и смертельно опасные события. Застряв в изоляции, экипаж должен противостоять своим страхам и разгадать тайны злонамеренной силы, которая скрывается среди них.

"Происхождение"

Рейтинг IMDB 9.0

Жанр: Инопланетное вторжение, фантастика, триллер

Страна: США

Продолжительность: 1 сезон

Производство: Interstellar Pictures

Группа незнакомцев, просыпающаяся на заброшенном космическом корабле далеко от Земли, изо всех сил пытается выжить и осмыслить свою ситуацию. Один из их пассажиров может оказаться не тем, кем кажется. Напряжение растет, а доверие исчезает. Поэтому группа должна работать вместе, чтобы противостоять как собственному прошлому, так и смертоносному инопланетному присутствию, угрожающему ее существованию.

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