Мед та чорний чай: рецепт великоднього пуншу по-балканськи
Пуншем називають алкогольний чи безалкогольний коктейль, який роблять з фруктів, вина, спецій та цукру. Напій був завезений з Індії до Великої Британії на початку XVII століття. Згодом його стали готувати і в інших країнах.
Спробуйте великодній пунш по-балканськи з медом та чорним чаєм, який надає напою незвичного смаку.
Для приготування пуншу вам знадобиться:
– Вино червоне сухе – 750 мл
– Чай чорний – 10 г
– Вода – 250 мл
– Гвоздика – 1 шт.
– Лимон – 1/2 шт.
– Мед
Заваріть чай протягом 10 хвилин. Процідіть.
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У каструлі змішайте вино, чай та гвоздику і нагрівайте до появи перших бульбашок. Зніміть каструлю з вогню.
Розлийте пунш по склянках, додайте по скибочці лимона і 1 ч. л. меду. Пити можна, як в гарячому так і в холодному вигляді.
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