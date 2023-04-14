Мед та чорний чай: рецепт великоднього пуншу по-балканськи

Пуншем називають алкогольний чи безалкогольний коктейль, який роблять з фруктів, вина, спецій та цукру. Напій був завезений з Індії до Великої Британії на початку XVII століття. Згодом його стали готувати і в інших країнах.

Спробуйте великодній пунш по-балканськи з медом та чорним чаєм, який надає напою незвичного смаку.

Для приготування пуншу вам знадобиться:

– Вино червоне сухе – 750 мл

– Чай чорний – 10 г

– Вода – 250 мл

– Гвоздика – 1 шт.

– Лимон – 1/2 шт.

– Мед

Заваріть чай протягом 10 хвилин. Процідіть.

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У каструлі змішайте вино, чай та гвоздику і нагрівайте до появи перших бульбашок. Зніміть каструлю з вогню.

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Розлийте пунш по склянках, додайте по скибочці лимона і 1 ч. л. меду. Пити можна, як в гарячому так і в холодному вигляді.

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