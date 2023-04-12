Шоколадна паска на Великдень від Євгена Клопотенка: оригінальний рецепт

Великдень вже зовсім скоро, тому UaPortal пропонує вам рецепт незвичної, шоколадної паски від Євгена Клопотенка. Здивуйте гостей насиченим терпкуватим шоколадним смаком великодньої випічки.

Для приготування вам знадобиться:

– 300 г борошна (+ для замісу)

– 150 г цукру

– 30 г живих дріжджів

– 3 яйця

– 150 мл теплої води

– 100 г розм’якшеного вершкового масла (і додатково для змащування форми)

– 2 ст. л. темного какао

– 100 г цукатів

Для глазурі:

– 2-3 ст. л. лимонного соку

– 100 г цукрової пудри

– 2 ст. л. какао

Приготуйте опару. Візьміть живі дріжджі та додайте до них теплу воду. Перемішайте до розчинення дріжджів. Додайте цукор та борошно, перемішайте.

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Накрийте миску рушником та поставте в тепле місце на 25 – 30 хвилин, щоб опара підійшла.

Залишки борошна просійте у велику миску. Додайте темне какао і залишки цукру, перемішайте.

Додайте до борошна з какао яйця, вершкове масло та опару. Перемішайте. Якщо тісто занадто рідке – додайте ще борошна. Накрийте миску рушником та залиште підходити у теплому місці на годину.

За годину змастіть олією руки та обімніть тісто. Додайте цукати та акуратно перемішайте.

Форму для паски добре змастіть м’яким вершковим маслом. Викладіть тісто у форму, тісто має зайняти не більше ⅓ форми.

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Накрийте форму рушником та залиште для підйому у теплому місці на 35 –4 0 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Коли тісто підійде, поставте форму в духовку та випікайте від 25 до 40 хвилин ( чим більша форма – тим більший час випікання). Якщо скоринка занадто підрум’яниться, накрийте паску фольгою.

Готову паску дістаньте та дайте охолонути. Приготуйте глазур: змішайте лимонний сік, цукрову пудру та какао. Перемішайте. Якщо глазур занадто густа – додайте ще лимонного соку. Холодну паску витягніть з форми та полийте глазур‘ю. Прикрасьте за смаком.

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