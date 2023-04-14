Мед и черный чай: рецепт пасхального пунша по-балкански
Пуншем называют алкогольный или безалкогольный коктейль, который делают из фруктов, вина, специй и сахара. Напиток был завезен из Индии в Великобританию в начале XVII века. Впоследствии его стали готовить и в других странах.
Попробуйте пасхальный пунш по-балкански с медом и черным чаем, который придает напитку необычный вкус.
Для приготовления пунша вам понадобится:
– Вино красное сухое – 750 мл
– Чай черный – 10 г
– Вода – 250 мл
– гвоздика – 1 шт.
– Лимон – 1/2 шт.
– Мед
Заварите чай в течение 10 минут. Процедите.
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В кастрюле смешайте вино, чай и гвоздику и нагрейте до появления первых пузырьков. Снимите кастрюлю с огня.
Разлейте пунш по стаканам, добавьте по ломтику лимона и 1 ч. л. меда. Пить можно как в горячем так и в холодном виде.
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