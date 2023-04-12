Шоколадная паска на Пасху от Евгения Клопотенко: оригинальный рецепт

Пасха уже совсем скоро, поэтому UaPortal предлагает вам рецепт необычной, шоколадной паски от Евгения Клопотенко. Удивите гостей насыщенным терпким шоколадным вкусом пасхальной выпечки.

Для приготовления вам понадобится:

– 300 г муки (+ для замеса)

– 150 г сахара

– 30 г живых дрожжей

– 3 яйца

– 150 мл теплой воды

– 100 г размягченного сливочного масла (и дополнительно для смазывания формы)

– 2 ст. л. темного какао

– 100 г цукатов

Для глазури:

– 2-3 ст. л. лимонного сока

– 100 г сахарной пудры

– 2 ст. л. какао

Приготовьте опару. Возьмите живые дрожжи и добавьте к ним теплую воду. Перемешайте до растворения дрожжей. Добавьте сахар и муку, перемешайте.

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Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 25 – 30 минут, чтобы опара подошла.

Остатки муки просейте в большую миску. Добавьте черное какао и остатки сахара, перемешайте.

Добавьте в муку из какао яйца, сливочное масло и опару. Перемешайте. Если тесто слишком– жидкое – добавьте еще муки. Накройте миску полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на час.

Через час смажьте маслом руки и обомните тесто. Добавьте цукаты и аккуратно перемешайте.

Форму для паски хорошо смажьте мягким сливочным маслом. Выложите тесто в форму, оно должно занять не более ⅓ формы.

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Накройте форму полотенцем и оставьте для подъема в теплом месте на 35 – 40 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Когда тесто подойдет, поставьте форму в духовку и выпекайте от 25 до 40 минут (чем больше форма – тем больше время выпекания). Если корочка слишком подрумянится, накройте кулич фольгой.

Готовую паску достаньте и дайте остыть. Приготовьте глазурь: смешайте сок лимонный, сахарную пудру и какао. Перемешайте. Если глазурь слишком густая – добавьте еще лимонный сок. Холодную паску вытащите из формы и полейте глазурью. Украсьте по вкусу.

Напомним, мы уже писали о том, как готовить каши, чтобы они оставались полезными.

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