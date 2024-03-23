Може боротись з діабетом та ожирінням: учені розкрили унікальні властивості обліпихи

Канадські науковці провели аналіз корисних властивостей обліпихи, культивованої на теренах країни. Вони встановили, що ці плоди володіють особливими властивостями.

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Вчені з Меморіального університету Ньюфаундленду виявили, що локалізація вирощування значною мірою впливає на поліфенольний профіль ягід обліпихи. Вони знайшли декілька з'єднань у варіанті, що ріс в Ньюфаундленді, які демонструють підвищену біологічну активність, інформує eurekalert.org.

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Дослідження показують, що екстракти обліпихи можуть мати значний вплив на здоров’я, особливо у боротьбі з діабетом та ожирінням. Під час проведення експериментів у штучних умовах ці екстракти продемонстрували багатообіцяючі результати.

Ренан Даніельскі, що є один з авторів дослідження, зазначив, що в разі підтвердження цих результатів у середині живого організму, поліфеноли обліпихи можуть бути використані для терапевтичних та фармакологічних цілей. Це відкриє нові можливості для профілактики та лікування не тільки діабету та ожиріння, а й інших захворювань.

Раніше ми писали про те, як приготувати мегавітамінний чай з обліпихи, який зміцнюватиме ваш імунітет та захистить від хвороб.

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