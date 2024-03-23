Может бороться с диабетом и ожирением: ученые раскрыли уникальные свойства облепихи

Канадские ученые провели анализ полезных свойств облепихи, культивируемой на территории страны. Они установили, что эти плоды обладают особыми свойствами.

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Ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда обнаружили, что локализация выращивания в значительной степени влияет на полифенольный профиль облепиховых ягод. Они нашли несколько соединений в росшем в Ньюфаундленде варианте, которые демонстрируют повышенную биологическую активность, информирует eurekalert.org.

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Исследования показывают, что облепиховые экстракты могут оказать значительное влияние на здоровье, особенно в борьбе с диабетом и ожирением. В ходе экспериментов в искусственных условиях эти экстракты продемонстрировали многообещающие результаты.

Ренан Даниэльски, являющийся одним из авторов исследования, отметил, что в случае подтверждения этих результатов внутри живого организма, полифенолы облепихи могут быть использованы для терапевтических и фармакологических целей. Это откроет новые возможности для профилактики и лечения не только диабета и ожирения, но и других заболеваний.

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