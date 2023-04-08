Чи можна їсти рибу у Великий піст 2023: дні, у які дозволено

У цьому році Великий піст триває з 27 лютого до 15 квітня у православних християн, у католиків – з 22 лютого до 8 квітня.

Під час Великого посту віряни обмежують себе у їжі та стараються вести праведний спосіб життя. Але є дні Великого посту, у які діють харчові послаблення.

Під час Великого посту 2023 їсти рибу дозволяється лише три рази:

7 квітня на Благовіщення Пресвятої Богородиці.

8 квітня на Лазареву суботу (дозволена ікра).

9 квітня – Вербна неділя.

В усі інші дні рибу та морепродукти вживати не можна.

Заборонені продукти під час Великого посту:

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М’ясо (всі види, також під забороною ковбаси, сосиски, сало).

Риба (всі види).

Молоко та молочні продукти.

Яйця.

Бульйони (всі види).

Випічка та макарони, до складу яких входять яйця та молочні продукти.

Фаст-фуд

Солодощі, до складу яких входять яйця, молоко та молочні продукти.

Алкоголь

Рибу червону та річкову можна їсти у певні дні, морепродукти можна їсти у несуворі дні.

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Продукти, дозволені у Великий піст:

гриби (шампіньйони, лисички, гливи);

бобові (квасоля, горох);

овочі (картопля, морква, буряк, селера, цибуля, капуста, огірки);

водорості (морська капуста);

крупи (рис, гречка, вівсянка, булгур);

насіння (гарбуза, кунжуту, льону);

пісний хліб (бородинський, зерновий, столичний), прісні хлібці та лаваші;

горіхи (волоський, фундук, кеш’ю, арахіс);

борошно (рисове, кукурудзяне, вівсяне, пшеничне грубого помелу);

фрукти (яблука, груші, журавлина, цитрусові, виноград, банани, ананаси);

зелень (кріп, петрушка, шпинат, салат, кінза);

сухофрукти (чорнослив, фініки, курага, родзинки);

соуси та заправки пісні (соя, гірчиця, кетчуп);

олії (соняшникова, лляна, оливкова, кунжутна тощо);

солодощі (мед, мармелад, пісний зефір, вівсяне печиво, цукор, чорний шоколад, халва, льодяники, рахат-лукум);

напої (чай, кава, компот, узвар, сік, морс, рослинне молоко).

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