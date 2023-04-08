Можно ли есть рыбу в Великий пост 2023: дни, в которые разрешено
В этом году Великий пост длится с 27 февраля по 15 апреля у православных христиан, у католиков – с 22 февраля по 8 апреля.
Во время Великого поста верующие ограничивают себя в пище и стараются вести праведный образ жизни. Но есть дни Великого поста, в которые действуют пищевые послабления.
Во время Великого поста 2023 года есть рыбу разрешается только три раза:
7 апреля на Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля на Лазареву субботу (разрешена икра).
9 апреля – Вербное воскресенье.
Во все остальные дни рыбу и морепродукты употреблять нельзя.
Запрещенные продукты во время Великого поста:
Мясо (все виды, также под запретом колбасы, сосиски, сало).
Рыба (все виды).
Молоко и молочные продукты.
Яйца.
Бульоны (все виды).
Выпечка и макароны, содержащие яйца и молочные продукты.
Фаст-фуд
Сладости, в состав которых входят яйца, молоко и молочные продукты.
Алкоголь
Рыбу красную и речную можно есть в определенные дни, морепродукты можно есть в нестрогие дни.
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Продукты, разрешенные в Великий пост:
грибы (шампиньоны, лисички, вешенки);
бобовые (фасоль, горох);
овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы);
водоросли (морская капуста);
крупы (рис, гречка, овсянка, булгур);
семена (тыквы, кунжута, льна);
постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;
орехи (грецкий, фундук, кешью, арахис);
мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);
фрукты (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы);
зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза);
сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);
соусы и заправки песни (соя, горчица, кетчуп);
масла (подсолнечное, льняное, оливковое, кунжутное и т.п.);
сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);
напитки (чай, кофе, компот, компот, сок, морс, растительное молоко).
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