Названі продукти, які не можна вживати з кавою

UAportal підготував перелік продуктів, яких краще уникати, насолоджуючись кавою. Дізнайтеся важливу інформацію про те, чого слід уникати, а також про альтернативні варіанти, якими можна доповнити каву.

Уникайте гострих страв

Вживання гострих продуктів разом з кавою може викликати дискомфорт і проблеми з травленням. Гострі продукти можуть призвести до підвищення кислотності шлунку, що погіршує ефект природної кислотності кави.

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Краще уникати таких продуктів, як гострий перець, гострі соуси та сильно приправлені страви, під час насолоди чашкою кави. Якщо обрати легші варіанти, можна уникнути дискомфорту та перешкод для приємного смаку кави.

Будьте обережні з молочними продуктами

Багато людей люблять додавати в каву молоко або вершки, але при вживанні молочних продуктів необхідно дотримуватися обережності. Це особливо важливо для тих, хто не переносить лактозу або має алергію на молочні продукти. Поєднання молочних продуктів і кави може призвести до проблем з травленням, таких як здуття живота, гази та дискомфорт у шлунку.

Щоб отримати насолоду від вершкового смаку кави без потенційних проблем для травлення, обирайте немолочні альтернативи. Мигдальне, соєве або вівсяне молоко може надати схожий смак.

Обмежте споживання цитрусових

Вживання цитрусових, таких як апельсини, грейпфрути та лимони, приблизно в той самий час, коли ви п'єте каву, може перешкоджати засвоєнню заліза. Залізо – важливий мінерал, який відповідає за транспортування кисню в організмі. Тому краще споживати цитрусові окремо від кави, щоб забезпечити максимальне засвоєння поживних речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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