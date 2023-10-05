Не тільки смачно, а й корисно: п'ять порад, як покращити сніданок

UAportal підготував поради, які допоможуть внести прості, але ефективні зміни в ранковий раціон. Ви зможете тримати корисний та поживний сніданок, який задасть продуктивний настрій дню.

Вживайте цільнозернові продукти

Одна з ідей здорового сніданку – включати в їжу цільнозернові продукти. Цільнозернові культури є чудовим джерелом клітковини, вітамінів і мінералів. Вони допоможуть почуватися ситим і забезпечать енергією на весь ранок.

Додайте протеїн

Ще одна порада щодо здорового сніданку – включати в їжу білок. Білок необхідний для побудови та відновлення тканин, а також для підтримки м'язової маси. Він також допомагає відчувати себе ситим і запобігає переїданню впродовж дня.

Читайте також: Як приготувати корисну піцу без духовки за 20 хвилин: простий рецепт

Вживайте фрукти та овочі

Вживання фруктів та овочів на сніданок – ще одна чудова ідея для здорового початку дня. Фрукти та овочі наповнені вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які корисні для здоров'я в загалом.

Додайте здорові жири

Не всі жири шкідливі — корисні жири є невід'ємною частиною збалансованого харчування. Додавання корисних жирів до сніданку допоможе вам довше відчувати насичення і забезпечить організм необхідними поживними речовинами. Авокадо, горіхи та риба є чудовими джерелами корисних жирів, які можна включити у сніданок.

Скоротіть використання цукрів

Пам'ятайте про вміст цукру в сніданках, таких як солодкі пластівці, фруктові йогурти та млинці з сиропом. Надавайте перевагу несолодким або злегка підсолодженим версіям цих продуктів, а також розгляньте можливість використання натуральних підсолоджувачів, таких як мед або свіжі фрукти.

Нагадаємо, ми розповіли про кілька ідей, як готувати швидкий та бюджетний сніданок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!