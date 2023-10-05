Не только вкусно, но и полезно: пять советов, как улучшить завтрак

UAportal подготовил советы, которые помогут внести простые, но эффективные изменения в утренний рацион. Вы сможете держать полезный и питательный завтрак, который принесет продуктивное настроение дню.

Употребляйте цельнозерновые продукты

Одна из идей здорового завтрака – включать в пищу цельнозерновые продукты. Цельнозерновые культуры являются отличным источником клетчатки, витаминов и минералов. Они помогут чувствовать себя сытым и снабдят энергией на все утро.

Добавьте протеин

Еще один совет по здоровому завтраку – включать в пищу белок. Белок необходим для построения и обновления тканей, а также для поддержания мышечной массы. Он также помогает чувствовать себя сытым и предотвращает переедание в течение дня.

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Употребляйте фрукты и овощи

Употребление фруктов и овощей на завтрак – еще одна отличная идея для здорового начала дня. Фрукты и овощи наполнены витаминами, минералами и антиоксидантами, которые полезны для здоровья в целом.

Добавьте здоровые жиры

Не все жиры вредны – полезные жиры являются неотъемлемой частью сбалансированного питания. Добавление полезных жиров к завтраку поможет вам дольше ощущать насыщение и обеспечит организм необходимыми питательными веществами. Авокадо, орехи и рыба – прекрасные источники полезных жиров, которые можно включить в завтрак.

Сократите использование сахаров

Помните о содержании сахара в завтраках, таких как сладкие хлопья, фруктовые йогурты и блины с сиропом. Предпочитайте несладкие или слегка подслащенные версии этих продуктов, а также рассмотрите возможность использования натуральных подсластителей, таких как мед или свежие фрукты.

Напомним, мы рассказали о нескольких идеях, как готовить скорый и бюджетный завтрак.

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