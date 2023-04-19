Не виливайте воду після варіння яєць: три способи використання
UaPortal зібрав для вас поради із використання води з-під яєць.
Вода, у якій варилися яйця багата кальцієм, вітамінами та мінералами, які дуже корисні для рослин. Крім того, вона насичена солями, які підходять в якості добрива для молодих дерев.
Як застосовувати воду з-під яєць
"Яєчну" воду для квітів перед використанням варто настояти протягом однієї доби. Використовувати таку воду можна 4 дні. Найкраще вона підходить для поливу кімнатних рослин для покращення їх самопочуття.
Якщо ваші рослини недостатньо добре забарвлені, із зів‘ялим листям та довго не дають пагонів – підливайте їх "яєчною" водою не частіше одного разу на місяць за умови відсутності іншого підживлення. В іншому разі рослина отримає забагато мінеральних солей, що піде їй на шкоду.
Для який рослин підходить підживка "яєчною" водою:
– яблуня;
– вишня;
– малина;
– смородина;
– помідори;
– баклажани;
– гарбуз;
– листовий салат.
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Які рослини не можна підливати "яєчною" водою:
– полуниця;
– капуста;
– шпинат;
– квасоля;
– огірки
– гортензія;
– фіалка;
– азалія;
– камелія;
– пеларгонія.
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати та варити яйця.
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