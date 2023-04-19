Не выливайте воду после варки яиц: три способа использования
UaPortal собрал для вас советы по использованию воды из-под яиц.
Вода, в которой варились яйца, богата кальцием, витаминами и минералами, которые очень полезны для растений. Кроме того, она насыщена солями, подходящими в качестве удобрения для молодых деревьев.
Как применять воду из-под яиц
"Яичную" воду для цветов перед использованием следует настоять в течение суток. Использовать такую воду можно 4 дня. Лучше всего она подходит для полива комнатных растений для улучшения их самочувствия.
Если ваши растения имеют тусклый цвет, с увядшими листьями и долго не дают побегов – подливайте их "яичной" водой не чаще одного раза в месяц при отсутствии другой подкормки. В противном случае растение получит много минеральных солей, что пойдет ему в ущерб .
Для каких растений подходит подкормка "яичной" водой:
– яблоня;
– вишня;
– малина;
– смородина;
– помидоры;
– баклажаны;
– тыква;
– листовой салат.
Читайте также: Почему сырые яйца не следует хранить в холодильнике.
Какие растения нельзя подливать "яичной" водой?
– клубника;
– капуста;
– шпинат;
– фасоль;
– огурцы
– гортензия;
– фиалка;
– азалия;
– камелия;
– пеларгония.
Напомним, мы писали о том, как правильно хранить и варить яйца.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !