Как правильно варить и хранить яйца: основные тонкости и нюансы

Вареные яйца – максимально простое блюдо. Но только на первый взгляд, ведь, чтобы приготовить идеальные вареные яйца, нужно знать несколько простых, но полезных советов.

Варка яиц является простым и достаточно очевидным процессом, но все же при приготовлении можно допустить несколько ошибок, которые не позволят достичь желаемого готового результата. Среди важных нюансов температура приготовления и даже способ погружения яиц в воду.

Сначала следует отметить, что главным критерием хорошего блюда являются качественные продукты, поэтому начать следует с выбора яиц. Свежие яйца более вкусные, поэтому их лучше использовать для приготовления пашот, омлетов, яичек, выпечки и других блюд, где яйца являются одним из базовых компонентов. К тому же свежие яйца лучше держат форму и менее расплываются.

Однако более старые яйца лучше чистятся после варки, поэтому для такого способа приготовления можно брать яйца, лежащие уже неделю и больше.

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Как правильно варить яйца:

Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Именно такая последовательность важна, если вы не хотите, чтобы скорлупа треснула, когда вы положите яйца в горячую воду и они упадут на дно кастрюли. Поэтому и не стоит заливать яйца горячей водой или кипятком, так они могут треснуть при резком изменении температуры.

Поставьте кастрюлю на максимальный огонь, доведите воду до кипения, после чего снимите кастрюлю с огня и накройте крышкой. Долго находясь в кипящей воде, яйца проходят химическую реакцию, из-за которой желтки зеленеют. Потому яйцам лучше дать настояться в воде после того, как она закипит.

После приготовления сразу слейте воду из яиц и переложите в ледяную воду, лучше добавить лед. Это остановит термическую реакцию, они прекратят готовиться за счет накопленной температуры, а скорлупа будет легче отходить от белка во время чистки.

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Сколько минут варить яйца?

Время варки зависит от желаемой консистенции желтка и размера яиц:

Настаивайте яйца 2-4 минуты в кипятке, если хотите жидкие желтки, белки также будут достаточно мягкими;

Настаивайте яйца 6-8 минут, если вы хотите мягкие желтки, но твердый белок;

Настаивайте яйца 10-15 минут, если хотите полностью жесткие желтки с белками.

Как хранить сваренные яйца?

Сваренные яйца в скорлупе можно хранить в холодильнике до одной недели. Оболочка будет предотвращать, чтобы вареный белок впитывал запахи холодильника.

Почищенные сваренные вкрутую яйца можно хранить в герметичном контейнере с влажным бумажным полотенцем на дне до одной недели, ежедневно обновляя влажное полотенце.

Также яйца советуют натирать растительным маслом, чтобы продлить срок хранения яиц.

Раньше мы писали о том, как варить яйца, чтобы они легко чистились.

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