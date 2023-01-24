Як правильно варити і зберігати яйця: основні тонкощі та нюанси

Варені яйця – максимально проста страва. Але тільки на перший погляд, адже щоб приготувати ідеальні варені яйця, треба знати декілька простих, але корисних порад.

Варіння яєць є простим і досить очевидним процесом, але все ж під час приготування можна допустити декілька помилок, які не дозволять досягнути бажаного готового результату. Серед важливих нюансів – температура приготування та навіть спосіб занурення яєць у воду.

Спершу, слід зазначити, що головним критерієм хорошої страви є якісні продукти, тому почати слід з вибору яєць. Свіжі яйця смачніші, тому їх краще використовувати для приготування пашот, омлетів, яєчень, випічки та інших страв, де яйця є одним з базових компонентів. До того ж свіжі яйця краще тримають форму і менш розпливаються.

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Проте старіші яйця краще чистяться після варіння, тому для такого способу приготування можна брати яйця, що лежать уже тиждень і більше.

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Як правильно варити яйця:

Помістіть яйця в каструлю і залийте холодною водою. Саме така послідовність важлива, якщо ви не хочете, щоб шкарлупа тріснула, коли ви покладете яйця в гарячу воду і вони впадуть на дно каструлі. Тому ж і не варто заливати яйця гарячою водою чи окропом, так вони можуть тріснути при різкій зміні температури.

Поставте каструлю на максимальний вогонь і доведіть воду до кипіння, після чого зніміть каструлю з вогню та накрийте кришкою. Довго перебуваючи у киплячій воді, яйця проходять хімічну реакцію, через яку жовтки зеленішають. Тому яйцям краще дати настоятись у воді після того, як вона закипить.

Після приготування одразу злийте воду з яєць та перекладіть їх у крижану воду, краще додати лід. Це зупинить термічну реакцію, вони припинять готуватись за рахунок накопиченої температури, а шкарлупа легше відходитиме від білка під час чищення.

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Скільки хвилин варити яйця?

Час варіння залежить від бажаної консистенції жовтка та розміру яєць:

Настоюйте яйця 2−4 хвилини в окропі, якщо хочете рідкі жовтки, білки також будуть досить м’які;

Настоюйте яйця 6−8 хвилин, якщо хочете м’які жовтки, але твердий білок;

Настоюйте яйця 10−15 хвилин, якщо хочете повністю тверді жовтки з білками.

Як зберігати зварені яйця?

Зварені яйця в шкаралупі можна зберігати в холодильнику до одного тижня. Оболонка запобігатиме тому, щоб варений білок вбирав запахи холодильника.

Почищені зварені круто яйця можна зберігати у герметичному контейнері з вологим паперовим рушником на дні до одного тижня, щодня оновлюючи вологий рушник.

Також яйця радять натирати рослинною олією, щоб продовжити термін зберігання яєць.

Раніше ми писали про те, як варити яйця, щоб вони легко чистились.

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