Незабутні екшени, які має подивитися кожен

UAportal підготував захоплююче дослідження незабутніх екшн-фільмів. Від супергероїв до нестримних воїнів – ці фільми підкорили глядачів у всьому світі, заслуживши визнання критиків та проклавши шлях у майбутнє жанру.

Чудо-жінка 1984

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі

Країна виробництва: США, Велика Британія, Іспанія

Тривалість: 151 хвилина

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Чарльз Ровен, Дебора Снайдер, Зак Снайдер, Петті Дженкінс, Галь Гадот, Стівен Джонс

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Фільм "Диво-жінка 1984" переносить глядачів у яскраві 1980-і роки, де Діана Принцеса, яку грає Галь Гадот, веде подвійне життя – хранительки музею та легендарної войовниці-амазонки. Коли стародавній артефакт виконує бажання, настає хаос і світ стикається з безпрецедентними загрозами. Завдяки своїй непохитній рішучості та надздібностям Чудо-жінка має пройти через підступні випробування та протистояти власним бажанням, щоб врятувати людство від загибелі.

Безсмертна гвардія

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 125 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Девід Еллісон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Шарліз Терон, Бет Коно, А.Дж. Дікс

"Безсмертна гвардія" представляє групу безсмертних найманців на чолі з Енді, яку зображує Шарліз Терон, які таємно захищали людство протягом століть. Коли їхні здібності розкриваються, вони мають боротися за збереження своєї анонімності та протистояти новій загрозі. Набираючи нових учасників та заплутуючись у павутинні зради, команда бореться за виживання та можливість захистити майбутнє людства.

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Ніхто

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Екшн, Кримінал, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 92 хвилини

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Брейден Афтергуд, Боб Оденкірк, Марк Провісьєро, Дерек Колстад, Девід Лейтч, Келлі МакКормік, Тобі Джаффе

"Ніхто" розповідає про, здавалося б, звичайне життя Хатча Менселла, якого грає Боб Оденкірк, м'якосердечного сім'янина, який стає метою небезпечного супротивника. Відкривши свої приховані здібності, Хатч вирушає в невпинну місію помсти, розкриваючи своє минуле, сповнене таємниць та смертоносної схильності до насильства.

Годзілла проти Конгу

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Екшн, Наукова фантастика, Трилер

Країна виробництва: США, Австралія, Канада, Індія.

Тривалість: 113 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Мері Парент, Алекс Гарсія, Ерік МакЛеод, Брайан Роджерс, Томас Тулл, Джон Джашні

"Годзілла проти Конга" – це епічне зіткнення двох легендарних титанів, Годзілли та Конга. Поки людство бореться за своє виживання на тлі хаосу, влаштованого цими істотами, починається секретна місія щодо з'ясування походження цих давніх суперників. Розгортається вирішальна битва, яка переносить глядачів із глибин океану в серце галасливих міст.

Мортал Комбат

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі

Країна виробництва: США, Австралія

Тривалість: 110 хвилин

Рік виконання: 2021

Головний продюсер: Джеймс Уан, Тодд Гарнер, Саймон МакКуойд, Е. Беннетт Уолш

"Мортал Комбат" переносить глядачів до царства, де чемпіони з різних царств беруть участь у смертельному турнірі. Коли доля Землі висить на волосині, група досвідчених бійців, включаючи Коула Янга, Соню Блейд та Лю Канга, має використати свої унікальні здібності, щоб захистити людство.

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