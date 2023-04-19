Ніжний, як хмара: оригінальний рецепт десерту Павлова

Десерт “Павлова" названий на честь балерини Анни Павлової. Він має свою історію. Одні стверджують, що страва була придумана у 1926 році шеф-кухарем одного з готелів Веллінгтона, де зупинялися відома балерина. Шефові так сподобався її виступ, що він вирішив приготувати для неї десерт – такий же легкий як і її пачка.

Інші ж наполягають, що десерт був створений у 1935 році кондитером готелю Esplanade в Перті Берта Саші, який, спробував торт та сказав, що він він такий же повітряний, як балерина Павлова. Як би там не було, десерт варто приготувати.

Інгредієнти:

Для меренги:

– 4 білки

– 200 г цукру

– 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю

– 1 чайна ложка білого винного оцту

– 1 пакетик ванільного цукру

для крему:

– 300 мл вершків 35%-ної жирності

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– 100 г цукрової пудри

для прикраси:

– 250 г полуниці

– 3 ківі

Спосіб приготування:

Збийте білки до стійких піків та додайте цукор та вінілін не припиняючи збивати до повного розчинення цукру.

В отриману білосніжну суміш додайте просіяний кукурудзяний крохмаль та білий винний оцет і перемішайте.

Духовку нагрійте до 90-100 градусів.

Застеліть деко папером для випікання, а на нього колом викладіть отриману суміш. Краї суміші мають бути вищі за середину.

Випікайте 1,5 години.

Готову меренгу вийміть з духовки та дочекайтесь повного остигання у відкритій духовці. Тоді можна знімати її з дека.

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Холодні вершки збийте з цукровою пудрою до м'яких піків.

Вкрийте охолоджену меренгу збитими вершками та прикрасьте торт ягодами чи іншими фруктами за смаком.

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