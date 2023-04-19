Нежный, как облако: оригинальный рецепт десерта Павлова

Десерт "Павлова" назван в честь балерины Анны Павловой. Он имеет свою историю. Одни утверждают, что блюдо было придумано в 1926 году шеф-поваром одной из гостиниц Веллингтона, где останавливались известная балерина. Шефу так понравилось ее выступление, что он решил приготовить для нее десерт – такой же легкий как и ее пачка.

Другие же настаивают, что десерт был создан в 1935 году кондитером отеля Esplanade в Перте Берта Саше, который попробовал торт и сказал, что он такой же воздушный, как балерина Павлова. Как бы то ни было, десерт стоит приготовить.

Ингредиенты:

Для меренги:

– 4 белка

– 200 г сахара

– 2 чайные ложки кукурузного крахмала

– 1 чайная ложка белого винного уксуса

– 1 пакетик ванильного сахара

для крема:

– 300 мл сливок 35%-ной жирности

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– 100 г сахарной пудры

для украшения:

– 250 г клубники

– 3 киви

Способ приготовления:

Взбейте белки до стойких пиков и добавьте сахар и винилин, не переставая взбивать до полного растворения сахара.

В полученную белоснежную смесь добавьте просеянный кукурузный крахмал и винный белый уксус и перемешайте.

Духовку нагрейте до 90-100 градусов.

Застелите противень бумагой для выпечки, а на него кругом выложите получившуюся смесь. Края смеси должны быть выше середины.

Выпекайте 1,5 часа.

Готовую меренгу извлеките из духовки и дождитесь полного остывания в открытой духовке. Тогда можно снимать ее с противня.

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Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой до мягких пиков.

Покройте охлажденную меренгу взбитыми сливками и украсьте ягодами или другими фруктами по вкусу.

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