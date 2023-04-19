Нежный, как облако: оригинальный рецепт десерта Павлова
Десерт "Павлова" назван в честь балерины Анны Павловой. Он имеет свою историю. Одни утверждают, что блюдо было придумано в 1926 году шеф-поваром одной из гостиниц Веллингтона, где останавливались известная балерина. Шефу так понравилось ее выступление, что он решил приготовить для нее десерт – такой же легкий как и ее пачка.
Другие же настаивают, что десерт был создан в 1935 году кондитером отеля Esplanade в Перте Берта Саше, который попробовал торт и сказал, что он такой же воздушный, как балерина Павлова. Как бы то ни было, десерт стоит приготовить.
Ингредиенты:
Для меренги:
– 4 белка
– 200 г сахара
– 2 чайные ложки кукурузного крахмала
– 1 чайная ложка белого винного уксуса
– 1 пакетик ванильного сахара
для крема:
– 300 мл сливок 35%-ной жирности
– 100 г сахарной пудры
для украшения:
– 250 г клубники
– 3 киви
Способ приготовления:
Взбейте белки до стойких пиков и добавьте сахар и винилин, не переставая взбивать до полного растворения сахара.
В полученную белоснежную смесь добавьте просеянный кукурузный крахмал и винный белый уксус и перемешайте.
Духовку нагрейте до 90-100 градусов.
Застелите противень бумагой для выпечки, а на него кругом выложите получившуюся смесь. Края смеси должны быть выше середины.
Выпекайте 1,5 часа.
Готовую меренгу извлеките из духовки и дождитесь полного остывания в открытой духовке. Тогда можно снимать ее с противня.
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Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой до мягких пиков.
Покройте охлажденную меренгу взбитыми сливками и украсьте ягодами или другими фруктами по вкусу.
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