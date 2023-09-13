Помилки особистої гігієни, яких припускається більшість людей

UAportal підготував три корисні поради щодо правил особистої гігієни, про які не знає більшість людей. Дотримуючись цих порад, можна забезпечити належний догляд за собою та вести більш здоровий спосіб життя.

Правильне миття рук

Одна з найпоширеніших помилок, якої припускаються люди, – це недостатньо ретельне та часте миття рук. Щоб забезпечити ефективне очищення рук, слід використовувати теплу воду і мити руки з милом щонайменше 20 секунд.

Приділяйте увагу всім ділянкам рук, зокрема тильній стороні долонь, між пальцями та під нігтями. Не забувайте мити руки до і після їжі, після відвідування туалету або того, як торкалися поверхонь у громадських місцях.

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Гігієна порожнини рота

Нехтування гігієною порожнини рота може призвести до різних стоматологічних проблем і неприємного запаху з рота. Обов'язково чистіть зуби щонайменше двічі на день, використовуючи зубну пасту з фтором і щітку з м'якою щетиною.

Не забувайте також чистити язик, оскільки на ньому можуть розмножуватися бактерії, що викликають неприємний запах. Крім того, щоденне використання зубної нитки та ополіскувача для ротової порожнини допоможе позбутися зубного нальоту та бактерій у важкодоступних місцях.

Душ і ванна

Хоча прийняття душу або ванни здається простим завданням, існують поширені помилки, які можуть вплинути на рівень особистої гігієни. По-перше, обов'язково використовуйте чисті рушники та мочалки, аби запобігти поширенню бактерій.

По-друге, уникайте використання дуже гарячої води, оскільки вона може позбавити шкіру природної пружності і викликати подразнення. Нарешті, зверніть увагу на ділянки, які часто залишаються поза увагою, наприклад, за вухами, під нігтями та між пальцями ніг.

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