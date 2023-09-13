Ошибки личной гигиены, которые допускает большинство людей

UAportal подготовил три полезных совета по правилам личной гигиены, о которых не знает большинство людей. Следуя этим советам, можно обеспечить надлежащий уход за собой и вести здоровый образ жизни.

Правильное мытье рук

Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают люди, – это недостаточно тщательное и частое мытье рук. Чтобы обеспечить эффективную очистку рук, следует использовать теплую воду и мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

Уделяйте внимание всем участкам рук, в частности, тыльной стороне ладоней, между пальцами и под ногтями. Не забывайте мыть руки до и после еды, после посещения туалета или того, как касались поверхностей в общественных местах.

Видео дня

Читайте также: Как эффективно избавиться от мешков под глазами – советы экспертов

Гигиена полости рта

Пренебрежение гигиеной полости рта может привести к разным стоматологическим проблемам и неприятному запаху изо рта. Обязательно чистите зубы не менее двух раз в день, используя зубную пасту с фтором и щетку с мягкой щетиной.

Не забывайте также чистить язык, поскольку на нем могут размножаться бактерии, вызывающие неприятный запах. Кроме того, ежедневное использование зубной нити и ополаскивателя для полости рта поможет избавиться от зубного налета и бактерий в труднодоступных местах.

Душ и ванна

Хотя принятие душа или ванны кажется простой задачей, существуют распространенные ошибки, которые могут повлиять на уровень личной гигиены. Во-первых, обязательно используйте чистые полотенца и мочалки, чтобы предотвратить распространение бактерий.

Во-вторых, избегайте использования очень горячей воды, поскольку она может лишить кожу природной упругости и вызвать раздражение. Наконец, обратите внимание на участки, которые часто остаются без внимания, например, за ушами, под ногтями и между пальцами ног.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей губ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!