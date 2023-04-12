Великдень 2023: шовкові квіти та кошик з тканини: оригінальні ідеї декорування кошика на Пасху

До Великодня лишилось кілька днів, тому якщо ви ще не вирішили, як задекорувати або ж створити ваш великодній кошик з нуля – UaPortal зібрав кілька цікавих ідей.

Кошик на Великдень зі штучних квітів

Шовкові квіти та стрічка – і ваш шедевр готовий.

Для оздоблення кошика вам знадобиться:

– Плетений кошик з ручкою;

– Шовкові квіти;

– Кольорова стрічка;

– Клей-пістолет;

– Кусачки.

Інструкція:

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Якщо ви купили з’єднані між собою штучні квіти, кусачками відріжте бутони, залишивши на них невелике стебло, за допомогою якого ви зможете прикріпити квітку до кошика. Нанесіть клей на стебло та вставте їх в корзину. Так ви можете декорувати весь кошик чи якусь частину. Візьміть стрічку та оберніть нею ручку кошика, закріпивши кінці клеєм.

Тканинний кошик на Великдень

Цей кошик не потрібно шити, його створення не займе у вас багато часу.

Для створення кошика вам знадобиться:

– 1 метр будь-якої тканини;

– 10 метрів бавовняного наповнювача у вигляді мотузки;

– Клей-пістолет;

– Дріт.

Інструкція:

Тканину поріжте на смуги шириною 2,5 см. Оберніть бавовняний наповнювач тканиною навколо і закріпіть клеєм.

Коли весь наповнювач буде обернутий тканиною, почніть скручувати його, закріплюючи по ходу клеєм. Для виготовлення кошика діаметром 23 см, зробіть 10 витків навколо центру. Зробивши 10 – "піднімайтеся" вгору. Нанесіть клей на зовнішній край мотузки і продовжуйте. Дійшовши до 8-го ряду (приблизно 13 см висотою), закріпіть клеєм край "мотузки".

В якості ручки виступить дріт, обернутий тканиною. Прикріпіть готову ручку до кошика клеєм.

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Кошик на Великдень з моху

Такий кошик виглядає неперевершено та унікально.

Для виготовлення вам знадобиться:

– Маленький плетений кошик з ручкою;

– Зелений мох;

– Клей-пістолет;

– Ножиці.

Інструкція:

Почніть з підготовки моху, вийміть половину його з упаковки та розділіть на частини. Для прикріплення моху до зовнішньої сторони кошика, використовуйте гарячий клей. Прикріпіть мох також до внутрішньої та зовнішньої сторін ручки кошика, уникаючи контакту клею з пальцями. Переконайтеся, що на вашому кошику немає просвітів. Якщо є, використовуйте невеликі шматочки моху для їх заповнення.

Коли мох покриє весь кошик, трохи підстрижіть його за допомогою ножиць, щоб створити більш однорідне покриття. Після цього можна зайнятися наповненням кошика. Заповніть його великодніми смаколиками.

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