Патриотические фаршированные яйца к Пасхе: простой лайфхак с красителем

Такое блюдо как фаршированные яйца будет уместно на Пасху. Поскольку украинцев с запасом красят пасхальные яйца, часто они не съедаются, а из них можно приготовить вкусное блюдо.

Мы же предлагаем вам из отварных на праздник яиц попробовать сделать блюдо, которое будет украшением пасхального стола – желто-голубые фаршированные яйца. Они готовятся по классическому рецепту, однако белок нужно будет положить в миску с разбавленным пищевым красителем голубого цвета.

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Сваренные вкрутую яйца нужно очистить от скорлупы и разрезать пополам. Желтки осторожно вытащить в отдельную миску. А белки отложить. Возьмите глубокую миску и влейте теплую кипяченую воду, разведите в ней пищевой краситель. Белки опустите в раствор и дождитесь, чтобы они посинели. Извлеките и просушите. Заправьте окрашенные белки начинкой из желтков.

Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине. А еще можно приготовить яркие пасхальные яйца для детей.

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